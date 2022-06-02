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Український боксер Радченко проведе бій за правилами ММА проти екс-претендента на титул в хевівейте

Поєдинок відбудеться на івенті від польського промоушена KSW
ММА
02 червня 21:18
Український боксер Радченко проведе бій за правилами ММА проти екс-претендента на титул в хевівейте
Сергій Радченко / Фото - Facebook
Український боксер першого важкого дивізіону Сергій Радченко проведе бій проти екс-претендента на титул в суперважкій вазі поляком Артуром Шпилькою за правилами ММА.

Бій відбудеться за правилами ММА 18 червня. Він стане дебютним для українця в польському промоції KSW.

Поєдинок відбудеться в рамках важкого дивізіону.



Нагадаємо, Радченко і Шпилька вже зустрічалися на рингу в березні 2020 року. Тоді бій закінчився спірною перемогою поляка.

Напередодні в рамках турніру KSW 70 легендарний Маріуш Пудзяновскі жорстко нокаутував екс-чемпіона ліги Міхала Матерлу
Володимир Кириченко
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Сергій Радченко Артур Шпилька

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