Подарунок для Амосова. Сторлі здолав Пейджа і став тимчасовим чемпіоном Bellator в напівсередній вазі
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Ярослав знявся з поєдинку через повномасштабне вторгнення росії
18:59
Фото: Bellator
Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов
(26-0) в своєму Instagram повідомив про відновлення тренувань та анонсував стрімке повернення в клітку:
Повернувся в офіс. Скоро повернусь в октагон.
Нагадаємо, що в травні українець мав битися з Майклом Пейджем (21-2), але знявся з поєдинку через повномасштабну війну, розв’язану росією. Британець програв в поєдинку з колишнім суперником Амосова за статус тимчасового чемпіона промоушена.
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