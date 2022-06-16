Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Румунія. Пряма трансляція
19:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон

Ярослав знявся з поєдинку через повномасштабне вторгнення росії
ММА
18:59
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Фото: Bellator

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) в своєму Instagram повідомив про відновлення тренувань та анонсував стрімке повернення в клітку:

Повернувся в офіс. Скоро повернусь в октагон.

Нагадаємо, що в травні українець мав битися з Майклом Пейджем (21-2), але знявся з поєдинку через повномасштабну війну, розв’язану росією. Британець програв в поєдинку з колишнім суперником Амосова за статус тимчасового чемпіона промоушена.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Ярослав Амосов війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни
Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни
Футбол Збірна України
20:46
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
Фрістайл
19:43
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Фрістайл
18:22
Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
Легка атлетика
16:38
Євроліга відсторонила російські клуби
Євроліга відсторонила російські клуби
Баскетбол Єврокубки
15:39
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Легка атлетика
15 червня 15:45

Новини: ММА

Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
18:59
Українця Можарова звільнили з UFC після першої ж поразки
Українця Можарова звільнили з UFC після першої ж поразки
11:05
Тейшейра: «Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка»
Тейшейра: «Фанати заслуговують побачити наш реванш з Прохазка»
15 червня 10:05
Став відомий файткард турніру UFC on ESPN 37. До октагону повернеться і екс-чемпіон WWFC
Став відомий файткард турніру UFC on ESPN 37. До октагону повернеться і екс-чемпіон WWFC
14 червня 08:54
Макгрегор щосили відпрацьовує лоу-кики зламаною ногою
Макгрегор щосили відпрацьовує лоу-кики зламаною ногою
13 червня 20:30
Енджейчик після поразки від Жанг прийняла рішення завершити кар'єру в ММA
Енджейчик після поразки від Жанг прийняла рішення завершити кар'єру в ММA
13 червня 18:02
Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
13 червня 12:23
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
12 червня 18:17
Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278
Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278
12 червня 12:00
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини