Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон

Ярослав знявся з поєдинку через повномасштабне вторгнення росії

Фото: Bellator

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) в своєму Instagram повідомив про відновлення тренувань та анонсував стрімке повернення в клітку:



Повернувся в офіс. Скоро повернусь в октагон.

Нагадаємо, що в травні українець мав битися з Майклом Пейджем (21-2), але знявся з поєдинку через повномасштабну війну, розв’язану росією. Британець програв в поєдинку з колишнім суперником Амосова за статус тимчасового чемпіона промоушена.