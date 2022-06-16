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Українця Можарова звільнили з UFC після першої ж поразки

Перший поєдинок був овіяний скандалом
ММА
11:05
Українця Можарова звільнили з UFC після першої ж поразки
Аскар Можаров

Українського напівважковаговика Аскара Можарова (19-13) звільнено з UFC після поразки в дебютному поєдинку від Алонсо Маніфілда (12-3). Про це в Twitter повідомив паблік UFC Roster Watch


Нагадаємо, що Можаров програв технічним нокаутом на турнірі UFC Fight Night 207.

Перед боєм у Можарова в UFC виник неприємний інцидент, оскільки рейтинг українця був виправлений на його користь. Потім, виявилося, що у Аскара більше поразок.

Після поразки Можаров заявив, що хоче відійти від спорту, оскільки у нього інші цілі в житті.

Карен Агабекян
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