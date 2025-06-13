Олег Гончар

Колишній чемпіон Bellator MMA у напівсередній вазі Ярослав Амосов прибув у тренувальний табір чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика.

Амосов, який є базовим представником бойового самбо, провів боксерський спаринг з Усиком.

Після спарингу Усик записав відео, на якому звернувся до президента UFC Дейни Вайта, якого він попросив дати Ярославу контракт з UFC.

Амосов у березні провів поєдинок на турнірі промоушену CFFC. В ньому українець задушив у першому раунді Кьортіса Мілендера.