Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Александр Волкановскі успішно провів реванш проти претендента з Бразилії Дієго Лопеса, здобувши впевнену перемогу в головному бою турніру UFC 325, який відбувся в Сіднеї.

Поєдинок пройшов усю п’ятираундову дистанцію. Волкановскі з перших хвилин нав’язав супернику зручний для себе темп, контролюючи дистанцію та виграючи більшість епізодів у стійці. Лопес намагався перевести бій у партер і кілька разів був близький до успіху, зокрема наприкінці другого та в четвертому раундах, коли забирав спину чемпіона. Однак, реалізувати задушливі прийоми йому не вдалося.

Найнебезпечніший момент для Волкановскі стався в третьому раунді, коли Лопес упіймав його правим боковим і відправив на настил. Австралієць швидко підвівся, повернув контроль над боєм і сам зумів потрясти претендента зустрічним ударом.

За підсумками п’яти раундів судді одностайно віддали перемогу Волкановскі — 50:45, 49:46, 49:46.