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Стронгмен. Ліга Чемпіонів

Волкановскі втретє виграв у Холловея

Алекс на цей раз переміг дуже впевнено
ММА
08:49
Волкановскі втретє виграв у Холловея
Александр Волкановски

У Лас-Вегасі в со-головній події шоу UFC 276 чемпіон в напівлегкій вазі австралієць Александр Волкановські (25-1) в третій раз виграв у колишнього власника титулів американця Макса Холловея (23-7).

У першому раунді Холловей почав працювати активніше, зайнявши центр клітки та атакуючи опонента лоу-кіками. При цьому, Волкановскі вдало працював другим номером, дістаючи свого суперника зустрічними панчами. Цікаво, що Алекс на контратаках був точніше Макса.

Упродовж бою Волкановскі продовжував ловити Холловея на контратаках, істотно розбивши обличчя суперника.

Методичне побиття одного з кращих напівлегковаговиків в історії завершилося його третьою поразкою від Волкановскі рішенням суддів: 45:50, 45:50, 45:50.

Нагадаємо, Волкановські раніше вигравав у Холловея в 2019 і 2020 роках.

Карен Агабекян
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Теги

Макс Холловей Алекс Волкановскі

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