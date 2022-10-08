Гетжі назвав терміни свого наступного поєдинку в UFC
Висхідна зірка UFC Пімблетт виступить на турнірі UFC 282
Ім'я суперника британця поки невідоме
08 жовтня 17:22
Педді Пімблетт / Фото - mmafightingВисхідна зірка UFC, британський легковаговик Педді Пімблетт (19-3) на своєму YouTube-каналі заявив, що наступний поєдинок проведе в ніч на 11 грудня на турнірі UFC 282.
«Я буду битися 10 грудня на турнірі UFC 282. Тільки я не знаю, хто буде суперником. Подивимося, хто наважиться. Всі про мене говорять, всі згадують моє ім'я, але коли перед ними опиняється контракт на бій, вони різко змінюють свою поведінку, розумієте, про що я?».
Свій останній поєдинок Пімблетт провів на турнірі UFC Fight Night 208, де переміг задушливим прийомом у другому раунді Джордана Левітта.
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