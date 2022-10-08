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Висхідна зірка UFC Пімблетт виступить на турнірі UFC 282

Ім'я суперника британця поки невідоме
ММА
08 жовтня 17:22
Висхідна зірка UFC Пімблетт виступить на турнірі UFC 282
Педді Пімблетт / Фото - mmafighting
Висхідна зірка UFC, британський легковаговик Педді Пімблетт (19-3) на своєму YouTube-каналі заявив, що наступний поєдинок проведе в ніч на 11 грудня на турнірі UFC 282.

«Я буду битися 10 грудня на турнірі UFC 282. Тільки я не знаю, хто буде суперником. Подивимося, хто наважиться. Всі про мене говорять, всі згадують моє ім'я, але коли перед ними опиняється контракт на бій, вони різко змінюють свою поведінку, розумієте, про що я?».


Свій останній поєдинок Пімблетт провів на турнірі UFC Fight Night 208, де переміг задушливим прийомом у другому раунді Джордана Левітта.
Володимир Кириченко
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