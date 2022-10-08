Висхідна зірка UFC Пімблетт виступить на турнірі UFC 282
Висхідна зірка UFC Рахмонов свій наступний поєдинок проведе на початку 2023 року
Його суперником стане боєць з топ-10
08 жовтня 21:59
Шавкат Рахмонов / Фото - UFC27-річний казахстанський проспект напівсередньої дивізіону UFC Шавкат Рахмонов (16-0) виступить на турнірі промоушена, який відбудеться 15 січня. Про це в Twitter повідомляє журналіст ESPN Бретт Окамото.
Суперником Рахмонова стане 32-річний американець Джефф Ніл (15-4).
«Згідно з джерелами, бій між Джеффом Нілом та Шавкатом Рахмоновим усно узгоджений на 15 січня. Трираундовий поєдинок між шостим та десятим номером рейтингу напівсередньої ваги».
Рахмонов в червні на UFC on ESPN 38 здобув найбільшу перемогу за час виступів в промоушенії, перемігши задушливим прийомом у 2-му раунді американця Ніла Магні.
Що стосується Нілу, то він на UFC on ESPN 40 в серпні нокаутував в 3-му раунді бразильця Вісенте Луке.
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