Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Висхідна зірка UFC Рахмонов свій наступний поєдинок проведе на початку 2023 року

Його суперником стане боєць з топ-10
ММА
08 жовтня 21:59
Висхідна зірка UFC Рахмонов свій наступний поєдинок проведе на початку 2023 року
Шавкат Рахмонов / Фото - UFC
27-річний казахстанський проспект напівсередньої дивізіону UFC Шавкат Рахмонов (16-0) виступить на турнірі промоушена, який відбудеться 15 січня. Про це в Twitter повідомляє журналіст ESPN Бретт Окамото.

Суперником Рахмонова стане 32-річний американець Джефф Ніл (15-4).

«Згідно з джерелами, бій між Джеффом Нілом та Шавкатом Рахмоновим усно узгоджений на 15 січня. Трираундовий поєдинок між шостим та десятим номером рейтингу напівсередньої ваги».


Рахмонов в червні на UFC on ESPN 38 здобув найбільшу перемогу за час виступів в промоушенії, перемігши задушливим прийомом у 2-му раунді американця Ніла Магні

Що стосується Нілу, то він на UFC on ESPN 40 в серпні нокаутував в 3-му раунді бразильця Вісенте Луке.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: ММА

Джейк Пол розповів, чому не може провести бій проти Діаса
Джейк Пол розповів, чому не може провести бій проти Діаса
09 жовтня 15:58
Висхідна зірка UFC Рахмонов свій наступний поєдинок проведе на початку 2023 року
Висхідна зірка UFC Рахмонов свій наступний поєдинок проведе на початку 2023 року
08 жовтня 21:59
Алджамейн Стерлінг впевнений, що проведе з рашистом Яном трилогію
Алджамейн Стерлінг впевнений, що проведе з рашистом Яном трилогію
08 жовтня 19:46
«Хочу, щоб росія перемогла в цьому протистоянні якомога швидше». Монсон продовжує марити
«Хочу, щоб росія перемогла в цьому протистоянні якомога швидше». Монсон продовжує марити
08 жовтня 17:41
Висхідна зірка UFC Пімблетт виступить на турнірі UFC 282
Висхідна зірка UFC Пімблетт виступить на турнірі UFC 282
08 жовтня 17:22
«Наш спорт – найжорстокіший, але далеко не найнебезпечніший». Гетжі порівняв бокс і ММА
«Наш спорт – найжорстокіший, але далеко не найнебезпечніший». Гетжі порівняв бокс і ММА
08 жовтня 16:01
Дос Аньос отримав поєдинок з Барбареною
Дос Аньос отримав поєдинок з Барбареною
07 жовтня 21:59
Холланд передумав завершувати кар'єру і отримав бій
Холланд передумав завершувати кар'єру і отримав бій
07 жовтня 20:27
Гетжі назвав терміни свого наступного поєдинку в UFC
Гетжі назвав терміни свого наступного поєдинку в UFC
07 жовтня 13:27
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини