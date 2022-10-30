Жорж Сен-П'єр розповів, за якої умови готовий провести бій

Головне – безпека здоров'ю

Ніколи не говори «ніколи». Однак мої найкращі роки позаду. Я змирився з цим ... я міг би взяти участь в якомусь спортивному змаганні. Можливо, в боксі або турнірі з грепплінгу. Якщо це буде добре організовано і піде на користь справі, то чому б і ні?

Я радий, що я вільний. Я можу робити все, що захочу ... мені просто подобається бути тут [працювати промоутером бою Пол — Сільва], і я здоровий, а це найголовніше. Крім того, я заможний, мені не потрібно битися. Але я можу виступити, якщо ризик моєму здоров'ю буде мінімальний. Я не буду брати участь в чомусь божевільному, тому що мої найкращі роки позаду.

Легендарний ексчемпіон UFC в двох дивізіонахповідомив, за яких умов він зможе провести бій.

Нагадаємо, що Сен-П'єр завершив кар'єру в 2017 році після того, як на UFC 217 він переміг Майкла Біспінга.



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