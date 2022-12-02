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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Зірка UFC хоче побити одного з лідерів збірної Португалії з футболу

Цей гравець також захищає кольори «Манчестер Сіті»
ММА
02 грудня 12:00
Зірка UFC хоче побити одного з лідерів збірної Португалії з футболу
Педді Пімблетт / Фото - es.agfight.com
Один з головних проспектів UFC Педді Пімблетт (19-3) зазвичай свої поєдинки проводить проти колег по цеху. Однак, є один футболіст, з яким би Педді із задоволенням розділив октагон. Йдеться про гравця «Манчестер Сіті» португальського хавбека Бернарду Сілву.

Цитує Пімблетта mmanews.com.

«Я не знаю нікого, кому б подобався Бернарду Сілва, хлопець. Він неймовірний футболіст. Він по-справжньому крутий. Але він жахливий негідник. Він шматок лайна...».


Нагадаємо, свій наступний поєдинок Пімблетт проведе 10 грудня. В рамках турніру UFC 282 він вийде на бій з Джаредом Гордоном.

Володимир Кириченко
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Педді Пімблетт Бернарду Сілва

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