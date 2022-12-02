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Зірка UFC хоче побити одного з лідерів збірної Португалії з футболу
Цей гравець також захищає кольори «Манчестер Сіті»
02 грудня 12:00
Педді Пімблетт / Фото - es.agfight.comОдин з головних проспектів UFC Педді Пімблетт (19-3) зазвичай свої поєдинки проводить проти колег по цеху. Однак, є один футболіст, з яким би Педді із задоволенням розділив октагон. Йдеться про гравця «Манчестер Сіті» португальського хавбека Бернарду Сілву.
Цитує Пімблетта mmanews.com.
«Я не знаю нікого, кому б подобався Бернарду Сілва, хлопець. Він неймовірний футболіст. Він по-справжньому крутий. Але він жахливий негідник. Він шматок лайна...».
Нагадаємо, свій наступний поєдинок Пімблетт проведе 10 грудня. В рамках турніру UFC 282 він вийде на бій з Джаредом Гордоном.
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