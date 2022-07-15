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Українець Попов – срібний призер чемпіонату Європи U-19 з сучасного п'ятиборства

Однак Роман не зміг повторити свій торішній результат на континентальному турнірі
Сучасне п'ятиборство
18:54
Українець Попов – срібний призер чемпіонату Європи U-19 з сучасного п'ятиборства
Роман Попов / Фото - prosportua.com
У Кракові (Польща  завершився юнацький чемпіонат Європи з сучасного п'ятиборства серед спортсменів до 17 і 19 років.

У віковій категорії U-19 українець Роман Попов став володарем срібла. На торішньому ЧЄ Роман виграв золото змагань.

Відзначимо, що Попов кваліфікувався в фінальну частину змагань з сьомим результатом в групі «А» за підсумками виступів у фехтуванні, плаванні і лейзер-рані (біг + стрільба з лазерного пістолета).

Ще один українець Данило Сич став 28-м, а Степан Бутенко – 35-м.
Чемпіонат Європи-2022 з сучасного п'ятиборства. Чоловіки U-19

1. Етьєн Клержо (Франція) – 1231

2. Роман Попов (Україна) – 1227

3. Маттео Бовенді (Італія) – 1218
А тим часом збірна України встановила особистий рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх.

Володимир Кириченко
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