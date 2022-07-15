Бокс, важка атлетика і сучасне п'ятиборство знаходяться під загрозою виключення з програми Олімпіад
Українець Попов – срібний призер чемпіонату Європи U-19 з сучасного п'ятиборства
Однак Роман не зміг повторити свій торішній результат на континентальному турнірі
18:54
Роман Попов / Фото - prosportua.comУ Кракові (Польща завершився юнацький чемпіонат Європи з сучасного п'ятиборства серед спортсменів до 17 і 19 років.
У віковій категорії U-19 українець Роман Попов став володарем срібла. На торішньому ЧЄ Роман виграв золото змагань.
Відзначимо, що Попов кваліфікувався в фінальну частину змагань з сьомим результатом в групі «А» за підсумками виступів у фехтуванні, плаванні і лейзер-рані (біг + стрільба з лазерного пістолета).
Ще один українець Данило Сич став 28-м, а Степан Бутенко – 35-м.
Чемпіонат Європи-2022 з сучасного п'ятиборства. Чоловіки U-19
1. Етьєн Клержо (Франція) – 1231
2. Роман Попов (Україна) – 1227
3. Маттео Бовенді (Італія) – 1218
А тим часом збірна України встановила особистий рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх.
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