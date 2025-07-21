Денис Сєдашов

Іспанський мотогонщик Пау Альсіна трагічно загинув під час тренування на трасі в Арагоні, повідомляє Diario Sport. Інцидент стався в суботу: спортсмен вилетів з мотоцикла та з потужним ударом впав на асфальт.

Альсіну терміново доправили до лікарні, де йому провели операцію. Проте травми виявилися несумісними з життям — врятувати молодого гонщика не вдалося. Наразі триває процедура перевезення тіла спортсмена до Каталонії.

Пау Альсіна вважався одним із найперспективніших мотогонщиків Каталонії. Його смерть стала важким ударом для всього іспанського мотоспорту.

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