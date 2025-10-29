Сьогодні в Києві відбулася подія, яка поєднала спорт, емоції й очікування великого старту – презентація нової форми збірної України до зимових Ігор у Мілані та Кортіні.

Національний олімпійський комітет відзначив 100 днів до старту XXV зимової Олімпіади разом з провідними спортсменами, тренерами та вболівальниками.

Президент НОК України Вадим Гутцайт і міністр молоді та спорту Матвій Бідний привітали команду зі 100-денним відліком, побажавши українським олімпійцям витримки, натхнення та віри у власні сили.

Серед гостей події – олімпійські медалісти Віта Семеренко, Валентина Цербе-Несіна, Олена Петрова та інші відомі атлети, які підтримують команду на шляху до Ігор.

Дизайнери компанії 4F створили екіпірування, натхнене українською природою й традиціями – гірськими вершинами, смереками, карпатським повітрям і візерунками вишивки. Нова форма поєднує функціональність, стиль і символізм – комфорт, стійкість і віру у перемогу.

На сцені форму представили олімпійські чемпіони Олександр Абраменко та Олена Підгрушна, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор Христина Дмитренко, а також молоді олімпійці Тарас Філяк, Катерина Коцар і Дмитро Мазурчук.

До них приєдналися представники літніх видів – бронзові призери Ігор Михайло Кохан і Марта Федіна. Музичну атмосферу заходу створив Влад Дарвін, який виконав пісню «З Україною разом».

«Це найкраща форма, яку ми мали. Вона справді стильна, продумана та якісна,» – поділився враженнями Олександр Абраменко. Олександр Абраменко Олімпійський чемпіон

«Дизайнерам вдалося зробити форму не лише красивою, а й зручною у використанні. А комфорт на тренуваннях – це вже половина успіху,» – зазначила Христина Дмитренко. Христина Дмитренко біатлоністка

Під час телемосту до заходу долучилися спортсмени, які нині перебувають на закордонних зборах – представники біатлону, фристайлу, сноубордингу, санного спорту та скелетону. Вони розповіли про підготовку до сезону, командний дух і налаштування на боротьбу. Зокрема, українські саночники зараз тренуються в Італії, на тих самих трасах, де зовсім скоро стартуватимуть Ігри.

Фінальним і найемоційнішим моментом стала передача державного прапора.

Його на сцену винесли двоє діток у вишиванках – символ покоління, що зростає з вірою у спорт і Перемогу. Прапор від олімпійських чемпіонів Олени Підгрушної та Олександра Абраменка прийняли молоді спортсмени – Тарас Філяк і Христина Дмитренко. Мить, у якій – спадкоємність, гордість і віра в майбутнє українського спорту.

Сто днів – і українські спортсмени знову вийдуть на старт, щоб довести: сила, характер і любов до своєї країни – це головна форма, яку вони носять завжди.