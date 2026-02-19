Олімпійського чемпіона з фристайлу Олександра Абраменка не обрали до Комісії атлетів Міжнародного олімпійського комітету. Голосування відбувалося впродовж Ігор-2026.

Переможцями виборів стали південнокорейський бобслеїст Вон Юн Чжон та естонська біатлоністка Йоханна Таліхярм. Голосування тривало з 30 січня по 18 лютого, у ньому взяли участь 2 393 спортсмени, які проживали в олімпійському селищі. За кандидатуру Абраменка віддали 133 голоси.

Обрані представники офіційно приєднаються до Комісії атлетів МОК після завершення Олімпіади-2026. Їхній мандат розрахований на вісім років — до Ігор-2034. Комісія атлетів представляє інтереси спортсменів у структурі МОК та бере участь у ключових рішеннях організації.