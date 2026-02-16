Олег Гончар

Срібний призер чемпіонату світу-2025 Атле Лі Макграт пережив емоційний зрив під час чоловічого слалому на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Норвежець блискуче провів першу спробу, яка проходила в умовах заметілі, та показав найкращий час, випередивши швейцарця Лоїка Мейяра на 0,59 секунди. Макграт вважався одним із головних претендентів на золото. Однак у другому заїзді він припустився помилки на трасі та впав, фактично втративши шанси на нагороду.

Після падіння спортсмен підвівся, відкинув лижні палиці та, перебуваючи у стані розчарування, пішов у ліс поблизу траси, де ліг у сніг. Волонтери не втручалися у ситуацію. Згодом Макграт повернувся до фінішу, перетнув лінію з піднятим кулаком, але спілкуватися з журналістами у мікст-зоні відмовився.