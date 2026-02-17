Олег Гончар

Українська суперкоманда зі стрибків з трампліна завершила виступи на Олімпійських іграх-2026 після першого раунду. Віталій Калініченко прокоментував невихід до топ-12 та заявив, що відповідальність за результат бере на себе.

Після стрибка Євгена Марусяка Україна перебувала у прохідній зоні та зберігала шанси на другий раунд. Однак спроба Калініченка не дозволила втриматися серед 12 найкращих команд. У підсумку українці посіли 14-те місце та завершили змагання.

За словами спортсмена, надмірні емоції завадили йому виконати якісний стрибок у вирішальний момент.

«За свій стрибок хочу вибачитися перед командою та тренером. Було доволі емоційно, забагато емоцій перешкодили мені — було менше контролю тоді, коли це було потрібно. Я занадто себе налаштував, і вийшов поганий стрибок. І на цьому наші змагання зупинилися на першому раунді» Віталій Калініченко

Калініченко підкреслив, що не мав права припускатися такої помилки, адже команда розраховувала на прогрес після великого обсягу роботи протягом сезону. Стрибун додав, що влітку покращив підготовку, однак результат на Олімпіаді виявився далеким від очікувань.