Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати шолом із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

Заборона поширюється як на офіційні тренування, так і на змагальні заїзди Олімпіади-2026.

Харлан звернула увагу на непослідовність позиції МОК, нагадавши про попередні рішення організації. За її словами, комітет уже демонстрував готовність ставати на бік українських спортсменів, зокрема тоді, коли їй було надано олімпійську ліцензію після відмови потиснути руку російській суперниці.

«Тоді контекст війни врахували. Чому ж тепер — ні?. Шолом Владислава Гераскевича – не про політику. Він про українських атлетів, убитих війною. Про тих, хто більше ніколи не вийде на старт! Забороняти цей шолом – означає відмовлятися бачити цю реальність…». Ольга Харлан

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МОК заборонити Гераскевичу шолом з фото загиблих спортсменів.