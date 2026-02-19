Олег Гончар

Російські спортсмени не отримали смартфони від офіційного спонсора зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Ці пристрої традиційно входять до пакета подарунків для пизерів змагань.

У Міжнародному олімпійському комітеті підтвердили, що розповсюдження гаджетів серед представників окремих країн обмежене через чинне законодавство. Назви держав у заяві не уточнювалися, однак раніше російський представник скі-альпінізму Нікіта Філіппов повідомив, що російські атлети не отримали смартфонів.

У МОК наголосили, що попри це всі спортсмени мають доступ до ключових сервісів та інформації про змагання, які зазвичай надаються через ці пристрої. Організація запевнила, що доклала зусиль, аби обмеження не вплинули на участь спортсменів у турнірі та їхню комунікацію під час Ігор-2026.