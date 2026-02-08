На Олімпіаді-2026 під час лижної гонки зі скіатлону було зафіксовано появу російського прапора неподалік арени, де проходили змагання. Про це повідомило російське агентство ТАСС.

За наявною інформацією, триколор був вивішений на балконі житлового будинку поруч із лижним стадіоном.

Зазначається, що у цих змаганнях брав участь нейтральний спортсмен із російським паспортом Савелій Коростельов. Він фінішував четвертим і подав протест щодо результату, однак після перегляду суддівська бригада залишила підсумки гонки без змін.

Нагадаємо, правилами Олімпійських ігор заборонено демонстрацію російських або білоруських прапорів — як чинних, так і історичних — на об’єктах чи територіях, які перебувають під контролем організаційного комітету. Водночас прапор, за попередніми даними, був розміщений за межами офіційної олімпійської зони.