Олег Гончар

Під час короткої програми з фігурного катання на Олімпіаді-2026 нейтрального спортсмена з російським паспортом Петра Гуменника підтримували вболівальники з прапором Росії.

Під час виступу Гуменника на трибуні був помічений прапор Росії. Фото опублікувало російське ЗМІ.

У січні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про заборону використання російських прапорів та іншої національної символіки серед глядачів на Іграх-2026. Водночас подібні інциденти вже траплялися раніше.

Під час церемонії відкриття Олімпіади російські вболівальники пронесли триколор на трибуни стадіону Сан-Сіро та робили це ж в жіночому хокеї та в біатлоні.