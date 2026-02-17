Олег Гончар

Станом на 16 лютого у медальному заліку зимових Олімпійських ігор у Мілані продовжує лідирувати збірна Норвегії. Скандинави мають 28 нагород, з яких 12 — золоті.

Другою йде команда Італії з 23 медалями. Господарі Ігор уже встановили національні рекорди як за кількістю золотих нагород, так і за загальною кількістю медалей на зимових Олімпіадах. Третю позицію займають США з 19 відзнаками. До першої п’ятірки також входять Нідерланди та Австрія, яка піднялася в топ-5.

Україна станом на цю дату медалей не здобувала. У десятці також перебувають Швеція, Швейцарія, Німеччина, Франція та Японія, при цьому японська команда має 18 нагород, але поступається за кількістю золотих.

Медальний залік XXV зимових Олімпійських ігор

Мілан, Італія