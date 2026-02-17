Норвегія лідирує, Італія б’є рекорди: медальний залік Олімпіади-2026
Україна поки без нагород станом на 16 лютого
1 день тому
Станом на 16 лютого у медальному заліку зимових Олімпійських ігор у Мілані продовжує лідирувати збірна Норвегії. Скандинави мають 28 нагород, з яких 12 — золоті.
Другою йде команда Італії з 23 медалями. Господарі Ігор уже встановили національні рекорди як за кількістю золотих нагород, так і за загальною кількістю медалей на зимових Олімпіадах. Третю позицію займають США з 19 відзнаками. До першої п’ятірки також входять Нідерланди та Австрія, яка піднялася в топ-5.
Україна станом на цю дату медалей не здобувала. У десятці також перебувають Швеція, Швейцарія, Німеччина, Франція та Японія, при цьому японська команда має 18 нагород, але поступається за кількістю золотих.
Медальний залік XXV зимових Олімпійських ігор
Мілан, Італія
Норвегія – 28 (12 + 7 + 9)
Італія – 23 (8 + 4 + 11)
США – 19 (6 + 8 + 5)
Нідерланди – 12 (6 + 5 + 1)
Австрія – 15 (5 + 3 + 3)
Швеція – 11 (5 + 5 + 1)
Швейцарія – 10 (5 + 2 + 3)
Німеччина – 17 (4 + 7 + 6)
Франція – 15 (4 + 7 + 4)
Японія – 18 (4 + 5 + 9)
Поділитись