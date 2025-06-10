Володимир Кириченко

Оргкомітет Олімпіади-2024 у Парижі повідомив, що прибуток, отриманий від проведення Ігор, становитиме як мінімум €76 млн, що втричі більше за показник, який був оголошений у грудні минулого року, €26,8 млн.

Цитує виконавчого директора з адміністративних та фінансових питань Оргкомітету Ігор-2024 Фабріса Лакруа RMC Sport.

«Це збільшення пояснюється закриттям усіх великих контрактів».

Кошти керуватимуться Благодійним фондом Ігор у Парижі і розподіляться за трьома позиціями. Першим буде святкування дня Паризьких ігор протягом 3-х років поспіль (підлягає голосуванню в Паризькій раді). Надлишки також будуть спрямовані на такі заходи, як навчання плаванню, Паралімпійський день або робота з організації побачень на стадіонах, а також виплати преміальним деяким спортсменам.

Нагадаємо, суд у Парижі покарав винних у кібербулінгу режисера Олімпіади-2024.