російська ракета зруйнувала спортзал Сумського державного університету
Терористи продовжують знищувати нашу інфраструктуру
23 хвилини тому
Суми / Фото - Facebook
Внаслідок ракетної атаки російських загарбників зруйновано спортзал Сумського державного університету.
Фото руйнувань опублікувала українська пляжна волейболістка Тетяна Лазаренко.
«Й****і росіяни знову знищили військовий об’єкт у Сумах.
Молодець, містере Трамп, у «регулюванні» війни в Україні – надсилай ще більше морпіхів США, які стають на коліна перед Путіним.
У якому жахливому світі ми живемо...».
росія завдала удару по Сумах ввечері 17 серпня. У результаті обстрілу також пошкоджені скління вікон та фасад одного з корпусів навчального закладу.
Нагадаємо, на війні проти росії загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби.
