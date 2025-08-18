Володимир Кириченко

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників зруйновано спортзал Сумського державного університету.

Фото руйнувань опублікувала українська пляжна волейболістка Тетяна Лазаренко.

«Й****і росіяни знову знищили військовий об’єкт у Сумах. Молодець, містере Трамп, у «регулюванні» війни в Україні – надсилай ще більше морпіхів США, які стають на коліна перед Путіним. У якому жахливому світі ми живемо...».

Instagram

росія завдала удару по Сумах ввечері 17 серпня. У результаті обстрілу також пошкоджені скління вікон та фасад одного з корпусів навчального закладу.

Нагадаємо, на війні проти росії загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби.