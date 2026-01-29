Олег Гончар

Російські спортсмени-паралімпійці зможуть узяти участь у церемоніях відкриття та закриття Паралімпійських ігор-2026 за умови отримання двосторонніх запрошень, які дозволяють виступ на Іграх. Про це повідомили росЗМІ із посиланням на представників Міжнародного паралімпійського комітету.

Раніше стало відомо, що Паралімпійський комітет Росії має намір до 13 лютого подати заявки на отримання таких запрошень для участі в Паралімпіаді-2026.

У МПК зазначили, що в разі позитивного рішення російські спортсмени виступатимуть не в нейтральному статусі, а як представники Росії. Це, зокрема, дає їм право брати участь у церемоніях відкриття й закриття Ігор нарівні з іншими національними делегаціями. Також у випадку здобуття медалей може бути піднятий російський прапор і виконаний державний гімн.