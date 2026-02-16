Розклад українців на Олімпіаді 16 лютого: Шепʼюк у слаломі, Марусяк та Калініченко у стрибках з трампліна
Сьогодні буде розіграно 6 комплектів нагород
2 днi тому
Представляємо розклад змагань за участі українців на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані, а також розклад медальних видів.
У понеділок, 16 лютого, буде розіграно 6 комплектів нагород.
Медальні змагання з українцями
Гірськолижний спорт, слалом (чоловіки): Дмитро Шепʼюк – перший спуск об 11.00, другий – о 14.30.
Стрибки з трампліна, суперкоманда: Євген Марусяк, Віталій Калініченко – пробний раунд о 19.00, змагальні раунди – з 20.00.
Фристайл, біг-ейр (жінки): Катерина Коцар – фінал о 20.30.
Немедальні змагання з українцями
Шорт-трек, 500 метрів (чоловіки): Олег Гандей – кваліфікаційні забіги (шостий забіг) о 12.17.
Медальні змагання без українців
Шорт-трек, 1000 метрів (жінки): Чвертьфінали – з 12.00, фінал А – о 13.47.
Бобслей, монобоб (жінки): 3-й заїзд – о 20.00, 4-й (фінальний) заїзд – о 22.06.
Фігурне катання, пари, довільна програма: Початок – о 21.00.
Медальний залік Олімпіади-2026: підсумки 15 лютого
