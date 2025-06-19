Спортсмени із росії не допущені до відбору на Олімпійські ігри-2026
FIL продовжила відосторонення атлетів від міжнародних турнірів
22 хвилини тому
росія / Фото - Facebook
Міжнародна федерація санного спорту (FIL) прийняла рішення продовжити усунення російських спортсменів від міжнародних турнірів під егідою організації. Про це повідомляє прес-служба FIL.
Там наголосили, що конгрес вирішив не допускати росіян до відбору на зимову Олімпіаду-2026.
Питання обговорювалося вчора, 18 червня, і викликало жваву дискусію між учасниками конгресу.
Зазначимо, що російські саночники не беруть участь у міжнародних турнірах із 2022 року.
Нагадаємо, МОК закликав спортивні федерації працювати над допуском росіян під нейтральним флагом.
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