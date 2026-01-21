Олег Гончар

Латвійський транслятор Олімпіади-2026, канали TV3 Group продовжать не повідомляти глядачам про участь російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі, передає Jauns.lv.

Директор спортивних програм Go3 Томс Цирценіс пояснив, що TV3 Group свідомо не висвітлює старти нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі, оскільки з першого дня війни в Україні медіа виступає проти агресії і вважає таку позицію чесною перед глядачами.

Минулого тижня під час чемпіонату Європи з санного спорту TV6 транслював рекламу під час стартів росіян. Цирценіс зазначив, що розглядали варіант не показувати змагання взагалі, але це зашкодило б латвійським саночникам в олімпійському році. Пріоритетом є виступи латвійської команди. Це свідоме редакційне рішення, тому такі моменти використовують для рекламних пауз.

Такий підхід застосовуватимуть і під час Олімпійських ігор у всіх видах.

МОК дозволив росіянам і білорусам брати участь у зимових Іграх-2026 під нейтральним прапором. Латвійський олімпійський комітет не погоджується з цим і розробив рекомендації для своїх атлетів.