98 спортсменів загинули в наслідок війни з росією, 21 знаходиться в полоні

Також Вадим Гутцайт озвучив колосальну суму збитків інфраструктурі

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт розповів скільки наших спортсменів загинули через війну, яку розв’язала росія:

Скільки спортсменів воює?

Більше 3 тисяч наших спортсменів знаходяться на фронті, на війні.

Серед них є відомі імена?

Так. Є чемпіони України, Європи і світу.

Скільки спортсменів загинуло?

Кожного дня інформація оновлюється. Кожного дня, на жаль, гинуть наші хлопці і серед них є також спортсмени. На сьогодні загинуло 98 наших спортсменів, 21 знаходяться в полоні.

Скільки спортивних об'єктів постраждало внаслідок війни?

На сьогоднішній день 111 спортивних об’єктів. Але ми розуміємо, що кожного дня ця цифра може змінюватися. Збитки орієнтовно складають більш ніж 160 млн доларів. Найбільше постраждала інфраструктура на Луганщині, Донеччині, Сумщині, Миколаївщині, Харківщині, Чернігівщині. Там де були активні військові дії.

Також Гутцайт сказав яких збитків зазнали спортивні об’єкти виключно в Чернігові.