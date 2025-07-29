Олег Гончар

Ісландський стронгмен і актор Хафтор Бйорнссон, відомий роллю Григора Клігана у серіалі Гра престолів, встановив новий світовий рекорд у становій тязі.

Бйорнссон 26 липня підняв вагу 505 кг на змаганнях Eisenhart Black Competition у Нойкірхені, Німеччина.

Для цього він використав спеціальний костюм і ремені, дозволені правилами. Попередній рекорд (501 кг), встановлений Бйорнссоном у 2020 році в його залі в Ісландії, викликав дискусії через неофіційні умови, але новий результат, зафіксований на офіційному турнірі, підтвердив його статус найсильнішого.

До його першого рекорду найкращим результатом був показник у 500 кг, який належав британцю Едді Холлу в 2016 році. Крім рекорду, потім Хафтор ще й побив Холла в боксерському поєдинку.

36-річний Бйорнссон, чий зріст становить 206 см, є єдиною людиною, яка виграла Arnold Strongman Classic, Europe’s Strongest Man і World’s Strongest Man в одному році (2018 рік).

Зазначимо, що Хафтор цього року візьме участь у чемпіонаті світу зі станової тяги, де планує знову спробувати побити власний рекорд.