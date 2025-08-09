Цього серпня на сайті Favbet триває акція «Пригодницький понеділок» — квест, який оновлюється щотижня. Формат простий: п’ять рівнів за один день і можливість отримати бонуси до 175 фріспінів. Акція діє до 12 серпня 2025 року включно.

Для участі достатньо зайти на офіційний портал, увійти у свій акаунт, підтвердити участь і послідовно виконати завдання кожного рівня.

Як працює квест

Квест поділено на п’ять етапів, кожен з яких містить свій перелік акційних ігор від різних провайдерів. Принцип нарахування балів простий: кожен оберт з мінімальною ставкою 5 гривень додає 1 бал у прогрес-бар етапу. Прогрес оновлюється кожні 15 хвилин.

Перелік квестів та призів побудований за принципом поступового збільшення як складності, так і винагороди. Першим етапом є квест «Ідол» від Amusnet Interactive. Для його виконання потрібно набрати 250 балів, що дає 10 фріспінів. Далі йде «Каміння Санкара» від Playson, де 350 балів приносять уже 20 фріспінів. Третій рівень — «Золотий Грааль» від 3 Oaks — вимагає 500 балів і відкриває 30 фріспінів. На четвертому етапі, «Кришталевий Череп» від Novomatic, потрібно зібрати 600 балів, щоб отримати 40 фріспінів. Завершує серію найскладніший квест «Механізм Архімеда» від Pragmatic Play, де за 750 балів учасник отримує найбільшу винагороду — 75 фріспінів.

Переходити можна лише по черзі, починаючи з першого квесту. Накопичені бали не переносяться між рівнями. Після завершення одного етапу наступний відкривається через 15 хвилин.

Нарахування фріспінів відбувається в розділі «Бонуси» особистого кабінету протягом трьох робочих днів після проходження квесту. Активувати їх необхідно впродовж п’яти днів із моменту зарахування.

Учасники з активованою функцією «самовиключення» бонуси не отримують.

Додаткові акції на порталі Favbet

Крім «Пригодницького понеділка», на платформі діють інші промо:

Локальна акція «Літні дропи ендорфінів» (16.06.2025–31.08.2025)



Локальна акція «Оберт фортуни» (01.08.2025–29.08.2025)



Мережева акція «Фартові сімки» (21.07.2025–15.09.2025)



Мережева акція «Веселі спіни удачі» (10.07.2025–27.08.2025)

Повний перелік умов і деталі можна знайти на офіційному сайті.

Нагадуємо читачам, що гра повинна залишатися лише способом розважитися і не мати вплив на фінанси чи особисте життя. Стежте за часом та витратами, щоб азарт приносив тільки приємні емоції.

