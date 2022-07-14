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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»

Українська ушуістка – про срібло Всесвітніх ігор-2022
Інші
09:27
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
Алина Крисько / Фото - Facebook
Срібний призер Всесвітніх ігор з ушу українка Аліна Крисько поділилася емоціями після завоювання медалі на турнірі в Бірмінгемі (США).

«Я дуже щаслива. Було дуже складно, особливо емоційно, і на тлі війни в Україні, і через важкі тренувань, але, головне, що є результат. Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру».




Нагадаємо, Аліна показала другий результат завдяки блискучому володінню палицею і мечем в розділі Taolu Daoshu & Gunshu.

Володимир Кириченко
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