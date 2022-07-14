Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
Українська ушуістка – про срібло Всесвітніх ігор-2022
09:27
Алина Крисько / Фото - FacebookСрібний призер Всесвітніх ігор з ушу українка Аліна Крисько поділилася емоціями після завоювання медалі на турнірі в Бірмінгемі (США).
«Я дуже щаслива. Було дуже складно, особливо емоційно, і на тлі війни в Україні, і через важкі тренувань, але, головне, що є результат. Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру».
Нагадаємо, Аліна показала другий результат завдяки блискучому володінню палицею і мечем в розділі Taolu Daoshu & Gunshu.
Коментарі 0