Бренд Parimatch йде з Білорусі і передає бізнес локальній команді

Остаточно забираємо бренд

Міжнародний бренд Parimatch остаточно розриває всі стосунки та виходить з білоруського ринку. Про це говориться в заяві компанії.

“Рішення щодо виходу Білорусі із холдингу прийняте вже давно – і це повне розірвання усіх стосунків, що потребує часу. З початку війни ми не хотіли кидати своїх людей у Білорусі. Проте наразі компроміси вже неможливі – ми передаємо управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі. Бренд Parimatch остаточно забираємо.

Холдинг переводить підтримку сервісів і клієнтів на управління місцевою локальною командою Білорусі, яка більше не є частиною Parimatch холдингу. Холдинг в свою чергу більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому. Ми очікуємо, що зазнаємо суттєвих збитків у результаті цього рішення”, - говориться в заяві.

“Ми знаходимося в стадії розірвання відносин з РБ і переходу з дотриманням всіх законів та забезпечуючи постійну безпеку та підтримку наших співробітників і клієнтів. Протягом перехідного періоду сервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником”, - підкреслили представники бренду.

Раніше компанія повідомляла про відкликання франшизи з рф. Там з березня недоступна платформа, а бренд Parimatch використовувати заборонено.

“Незважаючи на масштабність цього рішення, ми як компанія впевнені у майбутньому нашого бізнесу та прагнемо постачати якісні і надійні послуги нашим клієнтам в усьому світі. Закликаємо зупинити спекуляції на темі. Parimatch будував власну репутацію роками. Ми пишаємося численними гідними вчинками для суспільства, чесністю перед клієнтами та партнерами, турботою про працівників.

Ми готові відстоювати нашу позицію у суді. На нашому боці найсильніший аргумент – правда. А ті кошти, що конкуренти спрямували на чорний PR та замовні публікації, краще б направили на потреби ЗСУ.

Україна понад усе!”, - резюмують в заяві.