Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам

Геннадій Мацегора - зрадник України

Батьківщина - одна з найбільших цінностей у нашому житті. З самого дитинства батьки і вчителі вчать нас любити і цінувати країну, в якій ми народилися і живемо.

Однак є й винятки. Здавалося, як людина, яка тебе вчила не здаватися, не опускати руки у найскладніші ситуації, прищеплював волю до перемоги, в один момент від усього цього відмовився і стала зрадником? Виявляється, і таке може бути.

Фото - Facebook Куп'янський міська рада Фото - Facebook Куп'янська Миська рада

- мер міста Куп'янськ, а з лютого нинішнього року - сепаратист і колаборант. Хоча раніше, коли від політики був далекий, викликав повагу, як мінімум у хлопців, яких тренував. Гена з 2003 по 2017 роки у місцевій куп'янської ДЮСШ був тренером-викладачем з вільної боротьби. Серед його вихованців є чемпіони України і Європи. Зараз же хлопці, які раніше тренувалися під керівництвом Мацегори, вже самі у ролі наставників - готують нові покоління до перемог.27 лютого 2022 року Генка разом зі своїми однодумцями «русского мира» без бою вирішили здати місто: розселяли русню у гуртожитку, віддали комунальну техніку для обкопування, а також у супроводі поліції показували рашістам Куп'янськ. Чи не мразь ти?

Після цього Генка майже заплакав. Ні, ви не подумайте, що він був готовий попросити вибачення і покаятися за свій вчинок, ні. Просто, як заявив цей недомер, в Івано-Франківській області була викрадена його донька співробітниками СБУ.

Якщо згадати Мацегору, як мера, то згадувати нічого - від нього не було ніякого сенсу. Гена був звичайним трутнем, який сидів у кріслі і розкрадав гроші. Цей недоградоначальник не виконав жодну обіцянку перед куп'янчанами. Загалом, як був місцевим мінялой на ринку, так і залишився, тільки ось ставки зросли - замість грошей проміняв рідний край і Україну.

Після здачі мером міста окупантам, Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на його дії. Мацогорі повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і у державній зраді.