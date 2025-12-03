Бюджет-2026: 6,8 млрд грн на спорт і молодь
Видатки зросли на ключові напрямки
близько 6 годин тому
3 грудня парламент затвердив Закон «Про Державний бюджет на 2026 рік». Пріоритет — безпека та оборона, але держава інвестує в майбутнє: загальні видатки на Міністерство молоді та спорту — 6,838 млрд грн.
Розподіл витрат на спорт:
- Спорт вищих досягнень — 5,012 млрд грн
- Масовий спорт — 648,6 млн грн
- Молодіжна політика — 150,3 млн грн
- Утвердження національної ідентичності — 27 млн грн
- Спортивна медицина, ЗВО та наука — 865,4 млн грн
- Діяльність міністерства — 135 млн грн
Міністр Матвій Бідний: бюджет підтверджує фокус на молоді та спорті, які формують майбутнє, захищене військовими.
Це зростання порівняно з 2025-м підкреслює підтримку олімпійців, масового спорту та ідентичності в умовах війни.