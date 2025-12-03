Олег Гончар

3 грудня парламент затвердив Закон «Про Державний бюджет на 2026 рік». Пріоритет — безпека та оборона, але держава інвестує в майбутнє: загальні видатки на Міністерство молоді та спорту — 6,838 млрд грн.

Розподіл витрат на спорт:

Спорт вищих досягнень — 5,012 млрд грн

Масовий спорт — 648,6 млн грн

Молодіжна політика — 150,3 млн грн

Утвердження національної ідентичності — 27 млн грн

Спортивна медицина, ЗВО та наука — 865,4 млн грн

Діяльність міністерства — 135 млн грн

Міністр Матвій Бідний: бюджет підтверджує фокус на молоді та спорті, які формують майбутнє, захищене військовими.

Це зростання порівняно з 2025-м підкреслює підтримку олімпійців, масового спорту та ідентичності в умовах війни.