Стабільна та безвідмовна робота кондиціонера багато в чому залежить від його технічного стану. Не отримуючи належної уваги, він поступово втрачає функціональність, починає споживати більше електроенергії та швидше виходить з ладу. Що вже говорити про потенційні ризики, пов'язані із забрудненням внутрішніх елементів, які можуть стати джерелом неприємного запаху та поширення бактерій. Уникнути цього дозволяє періодичне чищення кондиціонера, проведення якої вимагає дотримання певних правил.

З яких причин може знадобитися обслуговування

Переважно йдеться про такі провокуючі фактори:

Зниження ефективності охолодження. Забруднення фільтрів та теплообмінника порушує циркуляцію повітря, знижуючи потужність та заважаючи досягненню заданої температури.

Підвищений рівень шуму. Наліт пилу на вентиляторі та його внутрішніх елементах викликає механічний дисбаланс, провокуючи появу сторонніх звуків під час роботи системи.

Підтікання води. При засміченні дренажного каналу конденсат накопичується в корпусі і виходить назовні, залишаючи калюжі на стіні або підлозі поруч із внутрішнім модулем кондиціонера.

Поява неприємного запаху. Бруд і волога в дренажній системі стають оптимальним середовищем для цвілі, тому при включенні кондиціонера запах відразу поширюється кімнатою.

Часте вимкнення системи. Через забруднення теплообмінника температура всередині підвищується, внаслідок чого агрегат автоматично вимикається, виключаючи передчасне перегрів.

Як часто слід проводити чищення кондиціонера

Найчастіше сервіс кондиціонерів актуальний двічі протягом року – перед початком сезону та після його завершення. Навесні процедура допомагає видалити пил і забруднення, що накопичилися, які могли потрапити в систему за час простою, готуючи обладнання до повноцінного навантаження в спекотні місяці. Восени профілактика дозволяє запобігти розвитку плісняви ​​та корозії, підтримуючи техніку в робочому стані та виключаючи ризики при її наступному запуску.

Якщо йдеться про інтенсивну експлуатацію системи або її роботу в більш складних умовах, інтервал варто скоротити до одного разу на 3-4 місяці. Особливо важливо це для комерційних локацій та житлових об'єктів, де кондиціонер використовується на постійній основі, будучи основним елементом кліматичної системи. Регулярне чищення в таких умовах необхідне для надійної роботи обладнання, продовження терміну його служби та збереження стабільної продуктивності.

Що включає комплексний сервіс при чищенні

Проводиться чищення кондиціонерів у кілька етапів, включаючи такі дії:

Обробка теплообмінника. З його поверхні видаляються наліт, волога та бактерії, що погіршують теплообмін та провокують появу неприємного запаху.

Очищення фільтрів. Вони промиваються від пилу та дрібних частинок, що дозволяє відновити рівномірну циркуляцію повітря, знижуючи навантаження на систему.

Профілактика дренажу. Магістраль очищається від засорів і відкладень, що скупчилися, що перешкоджають нормальному відводу вологи з внутрішнього блоку.

Обслуговує вентилятор. Лопаті та внутрішній механізм модуля очищаються від пилу, що викликає шум, вібрації та нерівномірне обертання при роботі.

Перевірка обладнання. Після завершення обслуговування система тестується у різних режимах, що підтверджують її стабільну та коректну роботу.

Не маючи належного досвіду обслуговування кондиціонерів краще довірити професіоналам. Вони не лише проведуть комплекс необхідних профілактичних заходів, а й дадуть слушні поради щодо подальшої експлуатації обладнання. Це дозволить суттєво продовжити період його використання, не замислюючись про часте ремонт або передчасну заміну агрегату.