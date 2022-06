Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя

У нідерландському Гьойзене зараз живе підліток з синдромом Дауна Михайло Рогожин та його мама Ліана. Історія цієї української сім'ї з Маріуполя стала популярною в Західному світі після публікації в авторитетному виданні The Wall Street Journal.

Ліана, коли прийшов час евакуюватися з Маріуполя, пішла на обман, оскільки син не хотів залишати рідне місто. Вона пообіцяла Міші, що вони поїдуть на зустріч з відомим американським рестлером і актором Джоном Сіною.

Після прибуття в Нідерланди виявилося, що ніякого Сіни немає і в помині. З цієї причини Міша ще більше закрився в собі. При цьому, мама хлопця продовжувала наполягати, що вони зберуть кошти на квиток до США і будуть шукати Джона.

Однак, в цій історії вийшов хеппі-енд. Статтю в The Wall Street Journal прочитав Сіна і вирішив приїхати до Михайла та його мами.

.JohnCena meets Misha, a teen who fled Ukraine after his home was destroyed.



To motivate Misha on their journey to safety, his mother told him they were on their way to find Cena.