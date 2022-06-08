Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:20
Змішані єдиноборства. Combate Global 7

Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя

Мамі хлопця довелося піти на обман, щоб врятувати його з-під обстрілу
Інші
20:55
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя

У нідерландському Гьойзене зараз живе підліток з синдромом Дауна Михайло Рогожин та його мама Ліана. Історія цієї української сім'ї з Маріуполя стала популярною в Західному світі після публікації в авторитетному виданні The Wall Street Journal.

Ліана, коли прийшов час евакуюватися з Маріуполя, пішла на обман, оскільки син не хотів залишати рідне місто. Вона пообіцяла Міші, що вони поїдуть на зустріч з відомим американським рестлером і актором Джоном Сіною.

Після прибуття в Нідерланди виявилося, що ніякого Сіни немає і в помині. З цієї причини Міша ще більше закрився в собі. При цьому, мама хлопця продовжувала наполягати, що вони зберуть кошти на квиток до США і будуть шукати Джона.

Однак, в цій історії вийшов хеппі-енд. Статтю в The Wall Street Journal прочитав Сіна і вирішив приїхати до Михайла та його мами.


Сіна висловив величезну повагу Ліані за її мужність, оскільки вона врятувала сина, який переніс величезний стрес, з-під бомбардувань, та подарував хлопцю багато подарунків, серед яких сувенірний чемпіонський титул WWE. Але найголовнішим в цій історії виявилася посмішка Михайла, оскільки він вперше посміхнувся після початку війни в Україні. 

«Це була прекрасна подія. Я зустрів нового чудового друга. Спасибі тобі, що даєш мені силу ».


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 3)

Теги

Джон Сіна WWE

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Інші

Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
20:55
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
07 червня 09:17
Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»
Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»
06 червня 14:39
У українця Давиденка бронза ЧЄ-2022 у стрибках на батуті
У українця Давиденка бронза ЧЄ-2022 у стрибках на батуті
06 червня 12:58
Саладуха: «Адекватних російських спортсменів дуже мало»
Саладуха: «Адекватних російських спортсменів дуже мало»
05 червня 10:10
Саладуха: «Видатки на спорт ще не переглядалися. Сьогодні найпершого фінансування потребують ЗСУ»
Саладуха: «Видатки на спорт ще не переглядалися. Сьогодні найпершого фінансування потребують ЗСУ»
05 червня 09:15
Бренд Parimatch йде з Білорусі і передає бізнес локальній команді
Бренд Parimatch йде з Білорусі і передає бізнес локальній команді
02 червня 15:48
ТОП- 3 електросамоката Xiaomi
ТОП- 3 електросамоката Xiaomi
02 червня 14:21
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах
30 травня 21:59
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини