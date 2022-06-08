Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
У нідерландському Гьойзене зараз живе підліток з синдромом Дауна Михайло Рогожин та його мама Ліана. Історія цієї української сім'ї з Маріуполя стала популярною в Західному світі після публікації в авторитетному виданні The Wall Street Journal.
Ліана, коли прийшов час евакуюватися з Маріуполя, пішла на обман, оскільки син не хотів залишати рідне місто. Вона пообіцяла Міші, що вони поїдуть на зустріч з відомим американським рестлером і актором Джоном Сіною.
Після прибуття в Нідерланди виявилося, що ніякого Сіни немає і в помині. З цієї причини Міша ще більше закрився в собі. При цьому, мама хлопця продовжувала наполягати, що вони зберуть кошти на квиток до США і будуть шукати Джона.
Однак, в цій історії вийшов хеппі-енд. Статтю в The Wall Street Journal прочитав Сіна і вирішив приїхати до Михайла та його мами.
.JohnCena meets Misha, a teen who fled Ukraine after his home was destroyed.- WWE (@ WPE) June 7, 2022
To motivate Misha on their journey to safety, his mother told him they were on their way to find Cena.
Сіна висловив величезну повагу Ліані за її мужність, оскільки вона врятувала сина, який переніс величезний стрес, з-під бомбардувань, та подарував хлопцю багато подарунків, серед яких сувенірний чемпіонський титул WWE. Але найголовнішим в цій історії виявилася посмішка Михайла, оскільки він вперше посміхнувся після початку війни в Україні.
«Це була прекрасна подія. Я зустрів нового чудового друга. Спасибі тобі, що даєш мені силу ».
Misha wanted to say "hello" to AlexaBliss_WWE, so JohnCena made it happen! pic.twitter.com/H3abNF1jh7- WWE (@ WPE) June 7, 2022
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