Останні десять років автомобільний ринок переживає серйозну трансформацію. Електромобілі, які ще недавно вважалися нішевим і дорогим варіантом для вузького кола споживачів, сьогодні впевнено конкурують з автомобілями на традиційних двигунах внутрішнього згоряння. Виробники активно інвестують у розробку батарей, розширення зарядної інфраструктури та випуск доступних моделей, і це тільки підстьобує масовий попит на електрокари. На тлі стрімкого зростання популярності електричних авто дизельні автомобілі зберігають позиції на ринку, оскільки мають свої безумовні переваги. Вони як і раніше залишаються затребуваними і навіть незамінними в сегменті комерційного транспорту, транспорту для далеких поїздок. Та й багато водіїв віддають перевагу автономності (дизелі не залежать від зарядних станцій, їх можна заправити на будь-якій заправці).

Вибір між електромобілем і дизелем сьогодні – це вже питання не лише ціни і особистих уподобань, але і відображення глобальних тенденцій переходу до «зеленої» енергетики, посилення екологічних норм і розвитку технологій. У цій статті ми проведемо огляд і порівняльний аналіз електрокарів і дизельних авто за п'ятьма ключовими параметрами.

1 – Вартість покупки і володіння

Електромобіль

Початкова ціна вища (батарея істотно підвищує вартість). Однак ціна поступово знижується, а урядові програми, пільги, субсидії, скасування ввізних мит і податкових зборів скорочують цей розрив. А ось в експлуатації електрокари вигідніші (електроенергія коштує дешевше дизпалива, конструкція не має безлічі механічних вузлів, не потрібна заміна масла, тобто менше витратних матеріалів і рідше потрібно відвідування СТО). Додаткові витрати на обслуговування електрокара – установка домашньої зарядки, швидка платна зарядка і страхування з урахуванням дорогої електроніки.

До речі, на покупці теж можна заощадити, якщо пригнати бу електрокар з країни Європейського Союзу.

Дизель

Ціна покупки нижча за інших рівних умов, великий вибір на вторинному ринку. Двигун довговічний і економічний на трасі. При великих пробігах дизель продовжує економно витрачати пальне. Але обслуговування складніше і дорожче, потрібна регулярна перевірка/заміна турбіни, форсунок, сажового фільтра. Крім того, дизель чутливий до якості палива. При експлуатації в місті і на коротких дистанціях частіше відбуваються поломки дорогих вузлів. Термін служби дизельного мотора дуже високий, але в довгостроковій перспективі ця перевага все ж знижується через високі експлуатаційні витрати і екологічні податки.

2 - Пробіг і автономність

Електромобілі

Електромобілі обмежені ємністю батареї. Середній пробіг електрокара на одній зарядці коливається в межах 200-500 км (в залежності від моделі та умов експлуатації). Для міської їзди цього достатньо, але далекі поїздки вимагають планування зупинок для підзарядки, оскільки зарядні станції в Україні поки що є не скрізь, і часу на «заправку» електрокара потрібно більше – щонаймеше 30 хвилин (швидкі станції) і до 8-12 годин від звичайної домашньої розетки. При увімкненому кондиціонері, при швидкому старті і в холодну пору року запас ходу стає ще меншим.

Дизельні автомобілі

Дизельні автомобілі тут безумовно лідирують. Автономність – одна з головних переваг дизеля. Заправка займе пару хвилин, а пробіг на одному баку може досягати 800-1000 км в залежності від обсягу бака і витрати палива. Для далеких поїздок, коли важливо швидко і без зайвих зупинок дістатися пункту призначення, дизель особливо ефективний. У місті через часті зупинки і старти витрата палива збільшується.

У кінцевому підсумку вибір залежить від стилю їзди і доступності зарядної інфраструктури. Електромобілі підійдуть для щоденних поїздок в межах міста або при наявності зручних зарядних точок на маршруті, тоді як дизель залишається більш універсальним і більш автономним варіантом.

3 - Екологія та законодавство

Електромобілі

З точки зору екології, електромобілі – безумовні лідери. Вони не виділяють вихлопних газів під час експлуатації, і їх використання сприяє зниженню шкідливого впливу на навколишнє середовище. Для мегаполісів з перенасиченим трафіком і проблемою якості повітря це критично важлива перевага. Як найекологічніший вид транспорту, в багатьох країнах електромобілі звільняються від транспортних податків і плат за в'їзд в екологічні зони, і це є додатковим стимулом для їх покупки. Але важливо пам'ятати, що екологічність електромобіля залежить не лише від того, який слід він залишає в процесі експлуатації, але і від джерел енергії, що використовуються для зарядки. Якщо електроенергія отримана з викопних джерел (а саме так і є в нашій країні), загальний рівень екологічності електрокара знижується. Потрібно враховувати і те, що виробництво та утилізація акумуляторів теж залишають вуглецевий слід.

Дизельні автомобілі

Дизельні двигуни традиційно вважаються більш економічними за витратою палива, ніж бензинові, але при цьому вони виділяють більше шкідливих речовин в атмосферу. Нові норми Euro 6 і сучасні системи фільтрації знижують шкоду, але повністю проблему не усувають, лише ускладнюють експлуатацію старих дизельних авто і підвищують вартість утримання нових моделей із сучасними фільтрами. У багатьох містах ЄС і деяких регіонах України для ДВС вже вводять обмеження на в'їзд або підвищені податки.

4 - Надійність і обслуговування

Електромобілі

З точки зору надійності, електромобілі виграють за рахунок простішої конструкції. У них відсутні складні системи спалювання палива, трансмісія і безліч рухомих частин двигуна внутрішнього згоряння. З цієї причини ризик поломки електрокара нижчий, і йому не потрібно проходити сервісне обслуговування так само часто, як дизелю, не потрібно витрачати гроші на заміну свічок запалювання, масла і фільтрів. Основні елементи, що вимагають уваги – акумулятор і електрична начинка, тож обслуговування обмежується регулярною діагностикою і оновленням ПЗ (часто проводиться дистанційно). Сучасні акумулятори служать 8-10 років, мають гарантію від виробника, але їх заміна коштує дорого.

Дизельні автомобілі

Дизельні двигуни – перевірена часом технологія. Вони мають великий ресурс, але складніші в обслуговуванні. Турбіна, сажовий фільтр, система впорскування – все це з часом потребує ремонту або заміни, що вимагає серйозних витрат. За умови використання якісного палива і правильної експлуатації дизель служить довго. Незважаючи на всі складнощі обслуговування, дизелі все ж мають вагому перевагу перед електрокарами – вони більш витривалі і ремонтопридатні.

5 - Відчуття за кермом

Електромобілі

Керувати електрокаром легко і комфортно. Електродвигун забезпечує миттєвий крутний момент з найнижчої швидкості, тому автомобіль має чудову динаміку розгону, стартує м'яко, без ривків. Водій відчуває легкість і чутливість педалі газу. В електрокарі немає характерного для ДВС шуму двигуна і вібрацій, тому електричні авто їдуть дуже плавно і майже безшумно. Просунуті системи управління, якими оснащені всі сучасні електромобілі, полегшують управління для водія, роблять їзду більш передбачуваною, комфортною і безпечною. При цьому важкі батареї негативно впливають на маневреність і керованість.

Дизельні автомобілі

Дизельні машини, навпаки, голосно заявляють про себе і дають відчуття «живого» двигуна. Турбодизель забезпечує потужний тяговий момент на низьких обертах, що добре для динамічного обгону і їзди по трасі. Але при розгоні, особливо в старих моделях, шум і вібрації мотора посилюються, є відчуття ривків при перемиканні передач. Дизельні автомобілі, як правило, мають жорстку підвіску і жорсткий відгук педалей, що теж впливає на загальний комфорт. Однак багато водіїв якраз цінують можливість перемикати передачі вручну і живий відгук автомобіля на свої дії, оскільки це додає драйву.

Кому яке авто більше підходить

Електромобіль хороший за умови, якщо:

ви переважно їздите по місту або на невеликі відстані;

є зручний доступ до зарядної станції вдома, на роботі або на маршруті ваших щоденних поїздок;

для вас комфорт (тиша в салоні, плавність ходу і миттєва реакція при розгоні) має вирішальне значення;

ви хочете знизити витрати на паливо і технічне обслуговування в довгостроковій перспективі;

ви дбаєте про екологію;

хочете отримати додаткові пільги та бонуси від використання екологічного транспортного засобу.

Дизельне авто підійде тим, хто:

часто їздить на далекі відстані, в регіони з погано розвиненою мережею зарядних станцій;

часто перевозить важкі вантажі, їздить по бездоріжжю, планує буксирування причепів;

очікує від авто не стільки динаміки, скільки впевненої тяги за будь-яких умов їзди;

готовий регулярно обслуговувати машину;

віддає перевагу перевіреним технологіям, надійності, витривалості та робочим характеристикам.