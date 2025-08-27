FAVBET оголосила про запуск нового гейміфікаційного розділу «Прокачай гру» на сайті favbet.ua. Відтепер за активність користувачів на платформі нараховуються віртуальні бонусні бали FAVCOIN, які можна обмінювати на бонуси, фрібети, фріспіни, мерч та інші цінні офлайн-подарунки у магазині Favshop.

Розділ вже доступний усім авторизованим і верифікованим користувачам FAVBET за кнопкою «🎯Прокачай гру» поруч з іконкою профілю.

У розділі «Прокачай гру» користувачі отримують персоналізовані місії — від депозитних до ігрових та комбінованих, із зростаючим рівнем складності та винагородами. Окрім постійних завдань, передбачено щотижневі виклики з унікальними сюжетами.

Успішне виконання місій приносить гравцям віртуальні бонусні бали FAVCOIN, які можна обмінювати у Favshop на фріспіни та офлайн-подарунки — модний мерч та сучасні гаджети.

Ще одна функція — ігрова механіка «Колесо фортуни», яке дає шанс виграти додаткові FAVCOIN, бонуси, фріспіни та ексклюзивні подарунки. Асортимент магазину та колеса регулярно оновлюється, відкриваючи гравцям доступ до нових винагород.

Для футбольних фанів у «Прокачай гру» є спеціальна механіка «Match X», де користувачі роблять прогнози на обрані матчі та змагаються за лідерство у призовій таблиці. Зараз у «Match X» доступні ставки на протистояння в Українській Прем’єр-лізі.

У FAVBET розповіли, що поява нового розділу — частина зусиль компанії з покращення ігрового досвіду регулярних користувачів платформи: «Це новий рівень взаємодії, який робить перебування гравців на нашому сайті ще більш цікавим та винагороджує їх за активність. Зараз ми вивчаємо відгуки та обов’язково працюватимемо над розширенням функціоналу розділу».

Заразом у компанії продовжують працювати над втіленням міжнародних стандартів відповідальної гри на своїх платформах. Тут вже діють обов’язкові ліміти, є гнучка система самообмеження та нещодавно з’явилась функція «Скарбничка», яка дозволяє краще управляти витратами.

