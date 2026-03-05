ASUS – один з небагатьох брендів, де назва серії по-справжньому відображає призначення ноутбука. VivoBook, ZenBook, TUF Gaming, ROG – за кожним ім'ям стоїть конкретна інженерна філософія. Але варто відкрити каталог, і десятки моделей зливаються в потік абревіатур та цифр. Експерти Фокстроту розібрали, за якою логікою влаштовані основні лінійки – і як вибрати ноутбук Asus під завдання з першого разу.

Портативність – не питання ваги, а питання батареї

VivoBook та ZenBook на перший погляд схожі: компактні ультрабуки приблизно одного розміру. Але інженери ASUS заклали у них принципово різний запас автономності – і це визначає, де і як ноутбук працюватиме.

VivoBook 14 працює на батареї 42 Вт-год - вистачає на 6-8 годин. ZenBook 14 несе 75 Вт-год – майже вдвічі більше, а важить менше: 1.35 кг проти 1.6. Алюмінієвий корпус ZenBook легший і міцніший за пластик, що дозволяє вмістити ємну батарею без зростання габаритів – і працювати цілий день без підзарядки.

VivoBook працює на DDR4, ZenBook - на LPDDR5 з частотою 6400 МГц і вдвічі більшою пропускною здатністю. При десятках вкладок чи великих таблицях різниця відчувається: перемикання між програмами відбувається без затримок. Показовою є і гарантія: 24 місяці на ZenBook проти 12 на VivoBook – не маркетинг, а впевненість інженерів у конструкції.

Дві ігрові серії – одна логіка

Вибір між TUF Gaming та ROG Strix часто зводять до «бюджетного vs. преміальний», але реальна різниця у поколінні комплектуючих.

TUF Gaming F15 працює на RTX 3050 з 4 ГБ відеопам'яті та DDR4. ROG Strix G16 - на RTX 5050 з 8 ГБ та DDR5. Різниця якісна, а не кількісна: RTX 5050 підтримує DLSS 4 з генерацією кадрів і тягне ігри в 1440p, тоді як RTX 3050 упирається в стелю 1080p. Подвоєна відеопам'ять дозволяє завантажувати текстури високої роздільної здатності без провалів частоти кадрів.

Обидві серії пройшли сертифікацію MIL-STD-810H – випробування на ударостійкість, вібрацію та екстремальні температури. TUF коштує менше не через якість збірки, а через попереднє покоління GPU. Це усвідомлений інженерний компроміс: надійний 1080p геймінг на 144 Гц за розумні гроші.

Навігатор за моделями – не алгоритм, а експерт

Асортимент ASUS у Фокстроті охоплює всі ключові серії – від VivoBook до ProArt. Це зручно, але ставить покупця перед десятками конфігурацій. Консультанти Фокстрот проходять регулярні курси навчання від ASUS та розуміють різницю між серіями не за специфікаціями, а за реальними сценаріями. Визначити потрібну лінійку простіше у розмові за п'ять хвилин, ніж за вечір із відкритими вкладками.

Фокстрот додає до експертизи конкретні переваги

Вся техніка ASUS офіційно сертифікована, з повною гарантією від виробника. Для ZenBook та ProArt це 24 місяці, для решти серій – 12. Обслуговування проходить через офіційний сервісний канал.

Програма «Фоксі Обмін» дозволяє здати старий ноутбук у залік при покупці нового. Перехід з VivoBook на ZenBook або з TUF на ROG стає простішим, коли розрив у ціні між серіями скорочується.

Коли кожна лінійка ASUS вирішує конкретне завдання, правильний ноутбук – не той, що потужніший, а той, що точніше потрапляє до сценарію. Фокстрот допомагає знайти це влучення.