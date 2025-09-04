Бренд GGBET проводить масштабну промо-акцію у казино — «Фруктовий куш», що складатиметься з трьох турнірів і гранд-фіналу. Турніри триватимуть з 1 до 30 вересня, з розіграшем грошових винагород і сучасних гаджетів по завершенню кожного.

Найактивніші учасники зможуть позмагатися за Айфон 16 про, телевізор ЕлДжі Олед 65, Макбук про М4 та сотні грошових призів із призовим фондом 500 000 грн, які будуть розігруватися кожні 10 днів.

А кульмінацією стане гранд-фінал з розіграшем головного призу — 1 500 000 грн. Переможець буде визначений після завершення всіх турнірів випадковим чином за допомогою незалежного генератора чисел.

Щоб взяти участь, користувачам необхідно грати у визначені фруктові слоти на платформі GGBET. За кожні 100 набраних балів учасники отримують GG-квитки. Чим більше квитків — тим вищі шанси на перемогу в кожному з трьох турнірів. А у гранд-фіналі кожен учасник має однаковий шанс виграти головний приз у півтора мільйони гривень.

Прогрес гравців відображається у турнірній таблиці на сторінці турніру, а кількість GG-квитків можна перевірити в особистому кабінеті. Лічильник квитків оновлюється після завершення кожного етапу.

Деталі та умови участі — на офіційному сайті казино ggbet.ua.

Пропозиція діє на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України).

