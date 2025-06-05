Грайте відповідально – обирайте легальних операторів

В Україні азартні ігри дозволені лише за наявності ліцензії, а оператори мають дотримуватись чітких правил безпеки, прозорості та захисту гравців. Один із прикладів – платформа FAVBET, яка поєднує легальний доступ до розваг із системою відповідальної гри: від лімітів до «Скарбнички» як інструменту фінансового контролю.

Завдяки дотриманню ліцензійних умов та вимог регуляторів, FAVBET забезпечує користувачам легальний, безпечний та контрольований доступ до азартних розваг. Це включає верифікацію особистості, заборону використання кредитних коштів, а також повну звітність щодо фінансових операцій і сплату податків до державного бюджету.

Відповідальна гра: пріоритет FAVBET

Один з ключових напрямів роботи платформи – відповідальна гра. FAVBET дотримується міжнародних стандартів у цій сфері, пропонуючи низку інструментів, які допомагають гравцям уникнути ризиків:

Доступ лише з 21 року – реєстрація на платформі дозволена лише повнолітнім користувачам.

Встановлення лімітів – гравці можуть самостійно обмежувати суми депозитів, ставки та тривалість ігрових сесій.

Функція самовиключення – користувач має можливість тимчасово або постійно заблокувати свій акаунт у разі втрати контролю над грою.

Інформаційна підтримка – на сайті є спеціальний розділ про ігрову залежність, а також контакти сервісів допомоги.

Скарбничка: фінансовий контроль у власних руках

У межах відповідального підходу до гри FAVBET пропонує унікальний інструмент під назвою «Скарбничка». Це вбудована функція особистого кабінету, яка дозволяє:

встановлювати ліміти на кошти, що тимчасово не будуть доступні для гри;

знімати або змінювати ліміт у будь-який момент через налаштування акаунту;

краще контролювати бюджет і уникати імпульсивних витрат.

«Скарбничка» працює за принципом добровільного фінансового буфера: гравець сам вирішує, яку частину коштів «відкласти», тим самим зменшуючи можливість надмірних ставок.

Висновок

FAVBET – приклад сучасного легального оператора азартних ігор в Україні. Компанія діє прозоро, дотримується закону і ставить у пріоритет безпеку своїх користувачів. Завдяки політиці відповідальної гри, включно з такими інструментами як «Скарбничка», платформа допомагає гравцям зберігати баланс між розвагами та фінансовою стабільністю.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.