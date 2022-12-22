Харківський паркур-центр PROKACH евакуюють до Львова

Усьому винна війна

Паркур-центр команди ArsNova — це перша професійна зала для навчання мистецтву раціонального подолання перешкод, фрірану й акробатики. Його було започатковано в Харкові у 2005 році. З початком активних бойових дій, задля безпеки відвідувачів, тренування довелось припинити. А на третій місяць повномасштабного вторгнення приміщення паркур-центру було зруйновано через влучання російської ракети поруч з будівлею.

Частину обладнання, що вціліло під час обстрілів, перевезуть з Харкова у Львів. Новий паркур-центр облаштують у великій залі Urban Camp Lviv. З часом команда Street Culture планує перезапустити діяльність центру й відновити тренування з паркуру, акробатики та батуту. Він стане частиною молодіжного культурно-соціального центру для переселенців та львів'ян. Відкрити паркур-центр у Львові планують на початку весни.

Олег Малафєєв, співзасновник Urban Camp Lviv та паркур-центру PROKACH

За 9 років роботи повз нас пройшли понад 25 000 осіб, переважна більшість — це молодь і діти. За час тренувань всі вони навчились досконало володіти своїм тілом, а для декого це стало й початком професійного шляху — наразі наші випускники працюють у престижних європейських шоу, або стали професійними спортсменами. Я дуже сподіваюсь, що перезапустившись у Львові ми зможемо популяризувати у західному регіоні паркур, як нам це вдалось свого часу зробити у Харкові. Тим більше, що у світі цей вид спорту стає дедалі популярнішим.

Нагадаємо, перший в історії чемпіонат світу з паркуру відбувся цього року в Токіо. Україна на цьому чемпіонаті світу була представлена одним учасником – чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 Богданом Колмаковим. Українській трейсер брав участь одразу у двох дисциплін: фристайл та швидкість й став першим в історії чемпіоном світом на швидкість. Таким чином Україна здобула одразу два історичних титули за рік: на перших для паркуру Всесвітніх іграх та чемпіонаті світу.