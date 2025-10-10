Великі спортивні події тепер мають нових суперників – кіберзлочинців. Під час останніх Олімпійських ігор зафіксовано понад 450 мільйонів кіберзагроз. Зловмисники цілеспрямовано атакують інфраструктуру, викрадають дані вболівальників і паралізують роботу критичних сервісів. Захист від цих загроз став таким же важливим, як і забезпечення фізичної безпеки на стадіонах.

Основні загрози та способи протидії

Фальшиві квиткові сайти

Шахраї навчились майстерно створювать копії офіційних сайтів.

Захист: купуйте квитки лише на офіційних ресурсах, перевіряйте замок (SSL-сертифікат) у браузері та старайтесь уникати покупок "з рук".

DDoS-атаки

Ці атаки перевантажують сайти мільйонами запитів. Під час Олімпіади в Лондоні та Токіо фіксувалися спроби паралізувати роботу систем.

Захист: організаторам необхідно використовувати спеціалізовані сервіси для фільтрації трафіку.

Викрадення даних

Фішинг, шкідливе ПЗ та небезпечна реклама - основні інструменти зловмисників.

Захист: використовуйте надійні унікальні паролі, увімкніть двофакторну автентифікацію та будьте обережні з посиланнями у листах.

«За останній рік кількість атак на спортивні події зросла на 62%. Найнебезпечнішими є фішингові кампанії під час продажу квитків - вони становлять 45% всіх інцидентів. Кожна велика подія привертає увагу сотень шахрайських груп. Проте простий захист – двофакторна автентифікація та пильність – знижують ризик на 80%. Україна робить важливий хід, визнаючи кібербезпеку спортом - це допоможе підготувати нове покоління фахівців», – коментує Олександр Бабенко, директор компанії Casino.ua.

Україна – перша у світі визнала кібербезпеку видом спорту. Що це означає?

Якщо ви вперше чуєте про це, уявіть собі: команди спеціалістів не фізично б'ються на полі, а ведуть запеклу боротьбу в цифровому просторі. Це і є Capture The Flag (CTF) – змагання, де учасники захищають власні мережі та атакують системи суперників, щоб захопити «прапор» (конфіденційні дані).

У світі, де кібератаки на спортивні події стали реальністю, підготовка фахівців з кібербезпеки перетворилася на стратегічне завдання. Україна, офіційно визнавши CTF видом спорту:

• Створює екосистему для підготовки висококласних спеціалістів

• Підвищує престиж професії кіберзахисника

• Легалізує регулярні тренування та змагання

• Привертає талановиту молодь до сфери кібербезпеки

«Це не просто формальність, – каже Олександр Бабенко. – За останні 2 роки кількість учасників CTF-змагань в Україні зросла на 150%. Це означає, що ми виховуємо нове покоління фахівців, які вже завтра зможуть захищати наші спортивні події від реальних кіберзагроз. Такі змагання – це найефективніший спосіб навчання, де студенти на практиці відточують навички, необхідні для протидії DDoS-атакам та виявлення вразливостей».

Таким чином, визнання CTF спортом – це не просто цікавий факт, а продуманий хід до створення національної системи кібербезпеки, яка безпосередньо стосується і захисту спортивних подій.

Кібербезпека сьогодні – невід'ємна частина успішного проведення будь-якої великої спортивної події. Ефективний захист вимагає спільних зусиль як від організаторів, так і від свідомих вболівальників.

21+ УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 19.10.2023 року, видана на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №307 від 13.10.2023 року.