Курашвілі, Болдирєв, Терлюга та ще 99 атлетів виступлять у складі збірної України на XI Всесвітніх іграх

Національна команда буде представлена в 19 видах спорту

Анастасія Курашвілі / Фото - FIG

З 7 по 17 липня в Бірмінгемі (США) відбудуться XI Всесвітні ігри. Україну на масштабному спортивному форумі представлять 102 спортсмена.Наші атлети буду змагатися в 19 видах спорту.Нагадаємо, що Всесвітні ігри – це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор.Богдан Мочульский (файтінг, 62 кг)Богдана Голуб (неваза, 70 кг)Олександра Русецька (неваза, 48 кг)Микола Баранник (середня вага)Олексій Бичков (суперважка вага)Данило Ковальов (важка вага)Владислав Чорний (середня вага)Володимир Рисев (важка вага)Андрій Шевченко (суперважка вага)Анастасія Дерев'янко (легка вага)Тетяна Мельник (суперважка вага)Дарина Русаненко (суперважка вага)Лариса Соловйова (середня вага)Тетяна Біла (легка вага)Олексій Захаров (200м, 400м в / л, естафета 4х50м, 4х100м)Віктор Репін (50 м, 100 м беласти)Дмитро Гапоненко (естафета 4х50 м, 4х100 м)Олександр Одіноков (естафета 4х50 м, 4х100 м)Сергій Сміщенко (пірнання 50 м, 100 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)Ірина Пікінер (50 м, 100 м, беласти)Євгенія Тимошенко (50 м, 100 м, беласти)Анастасія Макаренко (200 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)Софія Гречко (200 м, 400 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м )Анастасія Антоняк (400 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)Вікторія Уварова (100 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)Ігор Любченко (63,5 кг)Владислав Микитась (57 кг)Олег Примачов (91 кг)Олександр Єфіменко (71 кг)Анастасія Кулініч (48 кг)Роман Рева (таолу)Яна Полторатька (таолу)Аліна Крисько (таолу)Данило Болдирев (швидкість)Ярослав Ткач (швидкість)Євгенія Казбекова (труднощі)Олександр Вересюк ( + 115 кг )Важа Даіаурі ( 115 кг )Святослав Семикрас ( 85 кг )Анатолій Хлюстін ( 85 кг )Демід Караченко ( 85 кг )Іванная Березовська ( + 80 кг )Аліна Дуженко ( 65 кг )Карина Колеснік ( 80 кг )Марина Максименко ( 80 кг )Вікторія Царук ( + 80 кг )Світлана Еремко ( + 80 кг )Віталій Войтов (акробатична доріжка)Дарина Козярская (акробатична доріжка)Меланія Тур (індивідуальні вправи)Вікторія Онопрієнко (індивідуальні вправи)Руслан Глєбов (середня дистанція, спринт, естафета)Олександр Кратов (середня дистанція, спринт, естафета)Олена Бабич (середня дистанція, спринт, естафета)Катерина Дзема (середня дистанція, спринт, естафета)Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)Різван Талібів (куміте, понад 84 кг)Катерина Крива (куміте, 50 кг)Галина Мельник (куміте, 68 кг)Аніта Серегіна (куміте, 61 кг)Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)Данило Фільченко (фігурне катання)Варвара Долиніна (кейкбординг)Станіслава Просветова (фігурне катання)Станіслав Кукурудз (чоловіча група)Юрій Пуш (чоловіча група)Юрій Савка (чоловіча група)Тарас Яруш (чоловіча група)Богдан Прикордонний (чоловіча пара)Данило Стецюк (чоловіча пара)Богдан Іваник (змішана пара)Богдан Колмаков (паркур)Анастасія Семенович (змішана пара)Вікторія Козловська (жіноча пара)Таїсія Марченко (жіноча пара)Вікторія Куниця (жіноча група)Олександра Хлопчик (жіноча група)Дарина Помяновская (жіноча група)Анна Грюкач (паркур)Віталій Дубина ( К1, 75 кг )Орфан Гатам огли Сананзаде ( К1, 63,5 кг )Роман Щербатюк ( К1, + 91 кг )Дарина Іванова ( К1, 52 кг )Аліна Мартинюк ( К1, 60 кг )Станіслав Галайда (тріо)Дмитро Лобусов (група)Анастасія Литвин (тріо)Анастасія Ісаєнко (тріо)Анастасія Курашвілі (тріо)Дарина Суботіна (група)Катерина Черкез (група)Ілона Шелест (група)Олександра Мохорт (група)Валерій Федорук (особисті)Дмитро Щербаков (особисті)Надія Усенко (особисті)Анастасія Костюкова (особисті)Іван Семеняка (купольне пілотування)Дмитро Євтерев (стандарт)Валерія Дорофей (стандар)Валерій Рябов (марафон К1)Анастасія Мостовенко (марафон К1)Напередодні Міністр молоді та спорту України