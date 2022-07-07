Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Курашвілі, Болдирєв, Терлюга та ще 99 атлетів виступлять у складі збірної України на XI Всесвітніх іграх
Національна команда буде представлена в 19 видах спорту
12:24
Анастасія Курашвілі / Фото - FIGЗ 7 по 17 липня в Бірмінгемі (США) відбудуться XI Всесвітні ігри. Україну на масштабному спортивному форумі представлять 102 спортсмена.
Наші атлети буду змагатися в 19 видах спорту.
Нагадаємо, що Всесвітні ігри – це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор.
Склад національної збірної України:
Джиу-джитсу
чоловіки:
Богдан Мочульский (файтінг, 62 кг)
жінки:
Богдана Голуб (неваза, 70 кг)
Олександра Русецька (неваза, 48 кг)
Пауерліфтінг
чоловіки:
Микола Баранник (середня вага)
Олексій Бичков (суперважка вага)
Данило Ковальов (важка вага)
Владислав Чорний (середня вага)
Володимир Рисев (важка вага)
Андрій Шевченко (суперважка вага)
жінки:
Анастасія Дерев'янко (легка вага)
Тетяна Мельник (суперважка вага)
Дарина Русаненко (суперважка вага)
Лариса Соловйова (середня вага)
Тетяна Біла (легка вага)
Підводний спорт
чоловіки:
Олексій Захаров (200м, 400м в / л, естафета 4х50м, 4х100м)
Віктор Репін (50 м, 100 м беласти)
Дмитро Гапоненко (естафета 4х50 м, 4х100 м)
Олександр Одіноков (естафета 4х50 м, 4х100 м)
Сергій Сміщенко (пірнання 50 м, 100 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
жінки:
Ірина Пікінер (50 м, 100 м, беласти)
Євгенія Тимошенко (50 м, 100 м, беласти)
Анастасія Макаренко (200 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
Софія Гречко (200 м, 400 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м )
Анастасія Антоняк (400 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
Вікторія Уварова (100 м в / л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
Таїландський бокс, муей-тай
чоловіки:
Ігор Любченко (63,5 кг)
Владислав Микитась (57 кг)
Олег Примачов (91 кг)
Олександр Єфіменко (71 кг)
жінки:
Анастасія Кулініч (48 кг)
Ушу
чоловіки:
Роман Рева (таолу)
жінки:
Яна Полторатька (таолу)
Аліна Крисько (таолу)
скелелазіння
чоловіки:
Данило Болдирев (швидкість)
Ярослав Ткач (швидкість)
жінки:
Євгенія Казбекова (труднощі)
Сумо
чоловіки:
Олександр Вересюк ( + 115 кг )
Важа Даіаурі ( 115 кг )
Святослав Семикрас ( 85 кг )
Анатолій Хлюстін ( 85 кг )
Демід Караченко ( 85 кг )
жінки:
Іванная Березовська ( + 80 кг )
Аліна Дуженко ( 65 кг )
Карина Колеснік ( 80 кг )
Марина Максименко ( 80 кг )
Вікторія Царук ( + 80 кг )
Світлана Еремко ( + 80 кг )
Стрибки на батуті
чоловіки:
Віталій Войтов (акробатична доріжка)
жінки:
Дарина Козярская (акробатична доріжка)
Художня гімнастика
Меланія Тур (індивідуальні вправи)
Вікторія Онопрієнко (індивідуальні вправи)
Спортивне орієнтування
чоловіки:
Руслан Глєбов (середня дистанція, спринт, естафета)
Олександр Кратов (середня дистанція, спринт, естафета)
жінки:
Олена Бабич (середня дистанція, спринт, естафета)
Катерина Дзема (середня дистанція, спринт, естафета)
Карате
чоловіки:
Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)
Різван Талібів (куміте, понад 84 кг)
жінки:
Катерина Крива (куміте, 50 кг)
Галина Мельник (куміте, 68 кг)
Аніта Серегіна (куміте, 61 кг)
Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)
Воднолижний спорт
чоловіки:
Данило Фільченко (фігурне катання)
жінки:
Варвара Долиніна (кейкбординг)
Станіслава Просветова (фігурне катання)
Спортивна акробатика
чоловіки:
Станіслав Кукурудз (чоловіча група)
Юрій Пуш (чоловіча група)
Юрій Савка (чоловіча група)
Тарас Яруш (чоловіча група)
Богдан Прикордонний (чоловіча пара)
Данило Стецюк (чоловіча пара)
Богдан Іваник (змішана пара)
Богдан Колмаков (паркур)
жінки:
Анастасія Семенович (змішана пара)
Вікторія Козловська (жіноча пара)
Таїсія Марченко (жіноча пара)
Вікторія Куниця (жіноча група)
Олександра Хлопчик (жіноча група)
Дарина Помяновская (жіноча група)
Анна Грюкач (паркур)
Кікбоксинг WAKO
чоловіки:
Віталій Дубина ( К1, 75 кг )
Орфан Гатам огли Сананзаде ( К1, 63,5 кг )
Роман Щербатюк ( К1, + 91 кг )
жінки:
Дарина Іванова ( К1, 52 кг )
Аліна Мартинюк ( К1, 60 кг )
Спортивна аеробіка
чоловіки:
Станіслав Галайда (тріо)
Дмитро Лобусов (група)
жінки:
Анастасія Литвин (тріо)
Анастасія Ісаєнко (тріо)
Анастасія Курашвілі (тріо)
Дарина Суботіна (група)
Катерина Черкез (група)
Ілона Шелест (група)
Олександра Мохорт (група)
Сквош
чоловіки:
Валерій Федорук (особисті)
Дмитро Щербаков (особисті)
жінки:
Надія Усенко (особисті)
Анастасія Костюкова (особисті)
Парашутний спорт
Іван Семеняка (купольне пілотування)
Танцювальний спорт
чоловіки:
Дмитро Євтерев (стандарт)
жінки:
Валерія Дорофей (стандар)
Гребля на байдарках та каное
чоловіки:
Валерій Рябов (марафон К1)
жінки:
Анастасія Мостовенко (марафон К1)
Напередодні Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився очікуваннями від майбутніх XXI Всесвітніх ігор.
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