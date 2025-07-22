Спека за вікном так і шепоче про розваги та фан. Хтось ловить вайб під кондиціонером, хтось смакує сезонною полуницею, а на платформі FAVBET вирішили додати до цього списку ще й круті подарунки.

З 14 липня на веб-сайті FAVBET стартувала масштабна акція «Увімкни чіл», яка триватиме до 10 серпня. Учасники можуть претендувати на техніку Apple, фріспіни, бонуси та внутрішньоігрову бонусну валюту, виконуючи прості ігрові завдання. Загальний призовий фонд — понад 10 мільйонів гривень в еквіваленті бонусів і подарунків.

Чотири тижні з щоденними призами

Акція «Увімкни чіл» розбита на чотири тижневі турніри, кожен з яких має окрему турнірну таблицю та призовий фонд у 2,5 мільйона бонуснів. Щоб потрапити до списку претендентів, достатньо зробити ставку від 5 грн в акційних слотах. За кожен виграшний множник (наприклад, виграш 50 грн при ставці 5 грн = множник 10), користувач отримує відповідну кількість балів.

Слоти, що беруть участь у кожному тижні, розділені за провайдерами: перший тиждень — Pragmatic Play, другий — 3 Oaks, третій — Playson, четвертий — ELK. Усі ігри з переліками доступні в умовах на сайті.

Учасники, які набирають найбільше балів, отримують призи відповідно до таблиці — від 600 грн до 120 000 грн. Також передбачені фріспіни та бонусна валюта FAVCOIN для позицій з 551 по 1000 місце.

Нараховані FAVCOIN можна витрачати в розділі «Прокачай гру» на фріспіни, а також сучасні гаджети.

Також діє система щоденних спроб. Користувач, який вносить депозити від 1000 грн на день, відкриває картку з можливим призом. Один день — одна спроба. А при безперервній участі протягом 7 днів гарантовано нараховується 200 фріспінів.

Грайте відповідально

Літо — час розваг, але й вони вимагають відповідального ставлення. Не давайте своєму захопленню виходити за межі та дотримуйтесь принципів відповідальної гри. Обов’язково ознайомтесь з відповідним розділом на сайті FAVBET та за необхідності скористайтесь гнучкою системою лімітів та нагадуванням про час гри.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.