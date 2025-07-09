У розпал спортивного та ігрового сезону платформа FAVBET пропонує гравцям та вболівальникам кілька форматів літніх активностей — від спортивних турнірів до слот-марафонів. Користувачі мають можливість змагатися за бонуси, призи та безкоштовні обертання, виконуючи умови участі у відповідних турнірах та челенджах.

Усі акції вже доступні на сайті та додатках FAVBET під Android та iOS.

Хардкорний теніс

Період проведення: 25 червня — 13 липня 2025

FAVBET відзначає один із найважливіших тенісних турнірів року Вімблдон акцією з призовим фондом 400 000 ₴ та бонусних пропозицій у вигляді «Страховки ставки». Учасники, які роблять виграшні ставки на матчі турніру (від 150 ₴ з коефіцієнтами від 1.5 для ординара або від 3.5 для експресу), отримують бали та шанс потрапити до списку переможців.

Кожні 150 ₴ = 1 бал. Акція проходить у два етап зі своїми унікальними розіграшами призів і оновленою таблицею лідерів. Мінімальний поріг для участі в розподілі винагород — 5 балів.

Чим більше балів, тим реальніші перспективи опинитися серед переможців.

Гра Богів

Період проведення: 11 червня — 13 липня 2025

У рамках Клубного чемпіонату світу з футболу на FAVBET діє акція з призовим фондом 1 000 000 ₴. Щоб взяти участь, потрібно робити виграшні ставки від 200 ₴ на футбольні події турніру.

За кожну ставку у розділі «Спорт» користувач отримує 1 бал, а у розділі «LIVE» — 3 бали.

Чим більше балів, тим вищі шанси потрапити до списку переможців.

Акція поділена на два етапи (11–27 червня та 28 червня – 13 липня), у кожному з яких буде визначено топ-200 учасників за кількістю балів. Саме вони отримають призи.

Враховуються лише ставки з коефіцієнтом від 1.5, без застосування бонусів і повернень.

Божественна битва

Період проведення: 11 червня — 13 липня 2025

У рамках того ж «Клубного чемпіонату світу» проводиться ще одна акція — «Божественна битва», те треба вгадувати точний рахунок матчів.

Кожен прогноз має бути підтверджений ставкою від 200 ₴ (ординар, коефіцієнт від 1.5),

За кожен вгаданий результат нараховується бонус.

Акція розбита на сім етапів, у тому числі плей-оф та фінал. Результати прогнозів фіксуються в особистому кабінеті користувача, де також відображається прогрес і можливий розмір бонусу залежно від кількості точних результатів.

Літні дропи ендорфінів

Період проведення: 16 червня — 31 серпня 2025

Це сезонна акція від провайдера Endorphina у розділі казино на платформі FAVBET з вражаючим призовим фондом у 6 000 000 гривень і 60 000 фріспінів. Призи нараховуються випадковим чином у форматі Prize Drop (за умови ставок у спеціально відібраних іграх).

Ставка від 5 гривень може активувати випадковий грошовий бонус або безкоштовні обертання. Акція не передбачає складної системи балів. Участь автоматична, достатньо просто грати в акційні слоти.

Переможці оновлюються після кожного виграного призу.

Бажаємо успіху в літніх акція FAVBET! Та нагадуємо, що азартні ігри — форма розваги, яка має залишатися під вашим контролем. Плануйте свій бюджет і не забувайте про відповідальне ставлення.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.