Олег Гончар

Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу з трибуни Верховної Ради заявив про мобілізацію чемпіона світу з шашок Юрія Анікєєва.

За словами парламентаря, 42-річний спортсмен наразі проходить службу у штурмовому підрозділі. Мазурашу висловив думку, що держава має раціонально використовувати інтелектуальний і спортивний потенціал громадян, зокрема титулованих атлетів. Він закликав до підходу, який сприятиме об’єднанню суспільства навколо оборони країни.

Юрій Анікєєв є 17-м чемпіоном світу у шашках-100 та 11-м чемпіоном світу у шашках-64 з класичним контролем часу. Він має звання заслуженого майстра спорту України та неодноразово ставав переможцем і призером міжнародних турнірів.

Міжнародна федерація шашок FMJD вже зверталася до Президента України Володимира Зеленського з проханням повернути Анікєєва до складу національної збірної.