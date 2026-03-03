Олександр Сукманський

Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки трансляцій Зимових Олімпійських ігор Milano Cortina 2026 на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4K з українською аудіодоріжкою, яку забезпечила власна команда сервісу в межах співпраці з Warner Bros. Discovery.

За період події MEGOGO створила 558 годин українськомовного озвучення за участі 16 коментаторів та експертів. За 17 днів змагань сумарно трансляції на каналах Eurosport та Суспільного Мовлення користувачі платформи переглянули з понад півмільйона пристроїв. Високою залишалася й залученість: глядачі, дивилися

Eurosport в середньому 409 хвилин на одного користувача за період Зимових Олімпійських Ігор.

«Для нас цей кейс важливий не тільки як велика спортивна подія. Це підтвердження, що українське мовлення на глобальному спортивному контенті має реальний і стійкий попит. Глядачі приходять не «на хвилину», а дивляться довго й регулярно.

Для MEGOGO це частина системної стратегії зі збільшення частки контенту українською мовою – не лише у спортивному мовленні, а й загалом в усій екосистемі сервісу. MEGOGO є лідером ринку за кількістю україномовного контенту на платформі, а кейс із Eurosport доводить, що ми разом із партнерами продовжуємо шукати нові можливості для подальшого зростання цієї частки», – зазначила Марія Панченко, директорка з контенту медіасервісу.

Нагадаємо, у травні 2025 року українська мова стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Події Milano Cortina 2026 були доступні на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO та на каналах Суспільного Мовлення.