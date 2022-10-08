Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

«Мені нравиться, як воно горить ... Люди суєтяться». Безцінна реакція українських спортсменів на новину про Керченський міст

Схоже, наші атлети змагаються, хто ж смішніше пожартує на злободенну тему
Інші
08 жовтня 12:29
«Мені нравиться, як воно горить ... Люди суєтяться». Безцінна реакція українських спортсменів на новину про Керченський міст

Перші повідомлення про пожежу і вибух на Кримському мосту з'явилися рано вранці 8-го жовтня, природно, дана новина не залишилася непоміченою і викликала шквал емоцій. XSPORT.ua вже опублікував реакцію дружини Олександра Усика, яка зізналася, що з перших днів повномасштабного вторгнення рф чекала цього моменту. Тепер же черга і інших представників українського спорту:

Шаблістка Ольга Харлан:

Воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов:

Екс-тенісист Сергій Стаховський:


Віталій Кличко навіть випустив новий стікер на честь цієї події:

Тенісистка Леся Цуренко:

Біатлоніст Дмитро Підручний:

Гравець «Динамо» Микола Шапаренко:

Скелетоніст Владислав Гераскевич:

 Раніше стало відомо про те, що колишній тенісист Олександр Долгополов відправився на фронт.

Євгенія Євдокімова
Рейтинг:
(Голосів: 3)

Теги

Ольга Харлан Дмитро підручний Сергій Стаховський Леся Цуренко Андрій Пятов Микола Шапаренко Владислав Гераскевіч

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
Теніс WTA
08 жовтня 19:34
Цуренко, Ястремська та Байндль зіграють у кваліфікації турніру у Румунії
Цуренко, Ястремська та Байндль зіграють у кваліфікації турніру у Румунії
Теніс WTA
07 жовтня 20:48
Стаховський відреагував на приєднання України до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030
Стаховський відреагував на приєднання України до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030
Теніс ATP
05 жовтня 20:51
Цуренко знялася з турніру в Тунісі
Цуренко знялася з турніру в Тунісі
Теніс WTA
04 жовтня 14:44
Стаховський відреагував на звернення Папи Римського: «Я щось не розумію, це він до х***а звертається?»
Стаховський відреагував на звернення Папи Римського: «Я щось не розумію, це він до х***а звертається?»
Теніс ATP
03 жовтня 09:43
Харлан показала медаль за турнір у Бельгії – стрічка виконана у кольорах прапору України
Харлан показала медаль за турнір у Бельгії – стрічка виконана у кольорах прапору України
Фехтування
02 жовтня 22:29

Новини: Інші

«Мені нравиться, як воно горить ... Люди суєтяться». Безцінна реакція українських спортсменів на новину про Керченський міст
Тема дня
«Мені нравиться, як воно горить ... Люди суєтяться». Безцінна реакція українських спортсменів на новину про Керченський міст
08 жовтня 12:29
У боях під Херсоном загинув титулований український спортсмен
У боях під Херсоном загинув титулований український спортсмен
07 жовтня 21:46
Нові онлайн казино на гривні – як грати на гроші
Нові онлайн казино на гривні – як грати на гроші Новини партнера
07 жовтня 17:12
Союз жаби та гадюки. росія і Сирія домовилися про дворічне співробітництво
Союз жаби та гадюки. росія і Сирія домовилися про дворічне співробітництво
06 жовтня 09:48
Танці, байки і футбол. За кого вболівають і яким видом спорту займаються перші особи України
Ексклюзив
Танці, байки і футбол. За кого вболівають і яким видом спорту займаються перші особи України
05 жовтня 11:46
Саладуха заявила, що не готова стати міністром молоді та спорту
Саладуха заявила, що не готова стати міністром молоді та спорту
05 жовтня 10:47
Гутцайт: «Я впевнений, що всю Україну обурили слова Маска»
Гутцайт: «Я впевнений, що всю Україну обурили слова Маска»
04 жовтня 19:47
SPORTandBUSINESS CLUB передасть цінні спортивні лоти для спільних з Playboy та B42KON аукціонів
SPORTandBUSINESS CLUB передасть цінні спортивні лоти для спільних з Playboy та B42KON аукціонів
04 жовтня 12:46
Українці виграли дві медалі Кубка Німеччини з джиу-джитсу
Українці виграли дві медалі Кубка Німеччини з джиу-джитсу
04 жовтня 11:04
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини