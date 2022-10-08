«Мені нравиться, як воно горить ... Люди суєтяться». Безцінна реакція українських спортсменів на новину про Керченський міст

Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція
11 жовтня 22:00
Перші повідомлення про пожежу і вибух на Кримському мосту з'явилися рано вранці 8-го жовтня, природно, дана новина не залишилася непоміченою і викликала шквал емоцій. XSPORT.ua вже опублікував реакцію дружини Олександра Усика, яка зізналася, що з перших днів повномасштабного вторгнення рф чекала цього моменту. Тепер же черга і інших представників українського спорту:
Шаблістка Ольга Харлан:
Воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов:
Екс-тенісист Сергій Стаховський:
Віталій Кличко навіть випустив новий стікер на честь цієї події:
Тенісистка Леся Цуренко:
Біатлоніст Дмитро Підручний:
Гравець «Динамо» Микола Шапаренко:
Скелетоніст Владислав Гераскевич:
Раніше стало відомо про те, що колишній тенісист Олександр Долгополов відправився на фронт.
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