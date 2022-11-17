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Мільйони переглядів та батли в коментарях: Як FAVBET виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж

А що за лаштунками?
Інші
17 листопада 12:20
Мільйони переглядів та батли в коментарях: Як FAVBET виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж

«Прокачування авто для ВСУ » від FAVBET та FAVBET Foundation вже другий місяць поспіль постачає заряджені тачки бойовим підрозділам та мотивує українців активніше донатити на армію. Напередодні відправки на передок п’ятої з 10  передбачених проєктом автівок, у компанії розповіли, чому вирішили перетворити благодійний проєкт на шоу.

 « О, я на цю тачку 100 гривень кинув! » 

Заклики про допомогу армії стали буденністю. Великі фонди досі можуть закривати мільйонні збори за кілька днів, однак загальна картина така, що потреби війська зростають, а темпи донатів – ні. Тому у FAVBET вирішили змінити підхід та перетворили черговий збір на телевізійне шоу у дусі хіта MTV середини нульових. З яскравим ведучим, бадьорим монтажем та здоровою порцією гумору. 

 
«Все, як заповів Хzibit: одна тачка – один випуск шоу»,
 – розповідає креативний менеджер проєкту Дмитро Топорков. –  
«Ми зі знімальною командою завжди балансуємо між тим, щоб показати підготовку тачки весело та драйвово, однак не втратити усвідомлення серйозності процесу. Бо за фановою обгорткою у нас ховається реальна підтримка тих, хто зараз рятує країну».

За словами Дмитра, такий формат розв'язує дві важливі задачі. Перша – дати фідбек благодійникам, щоб вони бачили, як їхні донати не закривають якісь абстрактні потреби, а ось – стоять на полігоні, пофарбовані в камуфляж та готові лякати орків. Друга – завіруситись у соцмережах, щоб залучити до зборів якомога більшу аудиторію та загалом актуалізувати тему підтримки армії у суспільстві.

І з обома задачами проєкт справляється на відмінно. Перший епізод шоу з прокачкою пікапа Mitsubishi L200 вже зібрав 13 тис. переглядів на  Ютубі, а анонс відео потужно увірвався  ТікТок з 2,1 млн переглядів та кількома сотнями коментарів. Тут і жарти, і критика, і палкі дискусії. І це круто, бо означає, що українцям не байдуже.

А тим часом на Ютубі вже вийшов другий випуск «Прокачки», де апгрейдили Nissan X-Trail для секретного підрозділу ЗСУ. А це – дуже секретне посилання на нього


 А що за лаштунками? 

Креативник проєкту розповідає, що за кожним новим випуском шоу стоїть велика робота багатьох людей. Пошук, придбання та доставка авто – справа Favbet Foundation. З початку війни працівники фонду займаються закупівлею транспорту для нашого війська, тож вже багаторазово відпрацювали ланцюжок та блискуче справляються.

Прокачують авто українські West Coast Customs – майстерня NoMotors. Співпраця FAVBET та NoMotors почалася ще у 2021-му зі створення крутезного дрифт-кару у фавбетівській стилістиці, який брав участь в усіх турнірах України. Але з початком повномасштабного вторгнення спорт став на паузу, і на заміну тачкам для дрифту прийшли колеса для ЗСУ.

Після доставки машини до станції NoMotors починається процес підготовки: діагностика, пошук необхідних запчастин, ремонт та встановлення додаткового обладнання. Останнє – одна з фішок «прокачки». Команда намагається зробити кожну тачку унікальною та пристосованою під задачі конкретного підрозділу. Комусь – нічне бачення, комусь (трошки спойлерів) – додатковий каркас та лавки в кузов, комусь – турель для кулемета. В середньому повний апгрейд авто займає 10-14 днів.

Відповідальні за гарну картинку та кльовий монтаж – RPK Production. Знімальний процес йде паралельно з ремонтом. Доки їдуть деталі, знімають інтро та тест-драйв. Як тільки почався ремонт, переїжджають до станції. Коли тачка готова – фінальна презентація перед тим як відправити авто на фронт. На один випуск шоу команда витрачає три дні.

Головні люди в кадрі – актор та амбасадор FAVBET Євген Янович, а також засновник NoMotors Сергій Кремець. Якщо для Жені бути в кадрі звично, то для Сергія це стало новим експіріенсом. 

Шоу продовжується

Проект «Прокачування авто для ВСУ» вже зібрав кошти на 5 машин. Три з них вже передані військовим, над ще двома вже чаклують механіки. Попереду ще багато роботи, але в компанії впевнені: «Все буде Україна!»

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